全中運／花蓮地主最速男代言 16日開幕迎萬名選手

111年全國中等學校運動會4月16日開幕，今年特別邀請花蓮出身的「最速男」楊俊瀚代言，吉祥物也以花蓮縣鳥朱鸝為概念設計，歡迎全國年輕好手到花蓮展現平日訓練的成果，也歡迎國人到花蓮為選手加油。

教育部體育署今天舉辦111年全中運記者會，教育部次長蔡清華、花蓮縣縣長徐榛蔚宣布，花蓮縣已做好規劃完整的防疫措施及各項賽事的準備，賽事即將在4月16至21日舉辦包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇（含龍舟）、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰，共計22項運動種類，約有1萬多名的選手同場較勁。

今年的全中運在花蓮以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為標語口號，運動會LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，並將縣徽、聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素融合其中；吉祥物花蓮縣鳥朱鸝布偶，以可愛文青風格展現親近溫和的個性，展現花蓮在地特色之美。

本屆大會執行委員會主任委員徐榛蔚表示，花蓮不僅有109年舉辦全民運的成功經驗，也特別感謝教育部、體育署還有各單項協會的協助，還有花蓮全體縣民的支持，花蓮擁有各單項比賽最標準的競技場地，更有好山好水的優美景色，一定可以讓來參加比賽的選手發揮堅強的實力，爭取更好的成績。

體育署表示，全中運期間將吸引大量人潮到花蓮縣內，所有工作人員、參賽選手及觀眾均應接種新冠肺炎疫苗2劑且滿14天或提供自費2日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，且在進入各運動場館時務必全程佩戴口罩，並配合111年全中運防疫計畫的相關規範，一起落實競賽場館的防疫工作。