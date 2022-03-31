快訊

本土增87例、境外152例 皆創9個月來新高

直播／本土新增87例創今年新高 境外移入152例

全中運／花蓮地主最速男代言 16日開幕迎萬名選手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
楊俊瀚（中）擔任全中運代言人。圖／體育署提供
楊俊瀚（中）擔任全中運代言人。圖／體育署提供

111年全國中等學校運動會4月16日開幕，今年特別邀請花蓮出身的「最速男」楊俊瀚代言，吉祥物也以花蓮縣鳥朱鸝為概念設計，歡迎全國年輕好手到花蓮展現平日訓練的成果，也歡迎國人到花蓮為選手加油。

教育部體育署今天舉辦111年全中運記者會，教育部次長蔡清華、花蓮縣縣長徐榛蔚宣布，花蓮縣已做好規劃完整的防疫措施及各項賽事的準備，賽事即將在4月16至21日舉辦包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇（含龍舟）、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰，共計22項運動種類，約有1萬多名的選手同場較勁。

今年的全中運在花蓮以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為標語口號，運動會LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，並將縣徽、聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素融合其中；吉祥物花蓮縣鳥朱鸝布偶，以可愛文青風格展現親近溫和的個性，展現花蓮在地特色之美。

本屆大會執行委員會主任委員徐榛蔚表示，花蓮不僅有109年舉辦全民運的成功經驗，也特別感謝教育部、體育署還有各單項協會的協助，還有花蓮全體縣民的支持，花蓮擁有各單項比賽最標準的競技場地，更有好山好水的優美景色，一定可以讓來參加比賽的選手發揮堅強的實力，爭取更好的成績。

體育署表示，全中運期間將吸引大量人潮到花蓮縣內，所有工作人員、參賽選手及觀眾均應接種新冠肺炎疫苗2劑且滿14天或提供自費2日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，且在進入各運動場館時務必全程佩戴口罩，並配合111年全中運防疫計畫的相關規範，一起落實競賽場館的防疫工作。

全中運 楊俊瀚 田徑

延伸閱讀

展望永續觀光 徐榛蔚盼花蓮為深度旅遊基地

全國十大績優農業產銷班 玉里富里獲選花蓮歷年最佳

花蓮寄養家庭逐漸老化 將放寬條件限制招募新血

花蓮梅上市梅樹搬進縣府 富里鄉農會邀體驗農村一日遊

相關新聞

羽球／隔離中吐心聲 戴資穎談未來：只能走一步算一步

球后戴資穎上周結束3月份賽程返台，目前正接受進行檢疫，隔離期間他不忘與粉絲分享全英公開賽首輪的比賽影片，並抒發沉澱後的心情。

全中運／花蓮地主最速男代言 16日開幕迎萬名選手

111年全國中等學校運動會4月16日開幕，今年特別邀請花蓮出身的「最速男」楊俊瀚代言，吉祥物也以花蓮縣鳥朱鸝為概念設計，...

網球／女將李羽芸旅泰奪生涯14冠 返鄉台中大雅分享榮耀

台中大雅網球女將李羽芸日前出征泰國，參加國際青少年J1一級賽雙打奪冠。年僅17歲的她，已有8年球齡，生涯累積14冠，國際...

世足／攜手墨西哥搶下門票 美國重返會內賽

美國和墨西哥今天雙雙取得卡達世界盃（World Cup）足球賽會內賽門票，兩隊在中北美洲及加勒比海區會外賽取得自動晉級資...

全大運／朱木炎、鄧宇成領銜 聖火引燃巖觀音寺登場 

國立體育大學今天上午在桃園市壽山巖觀音寺舉行111年全國大專校院運動會賽前聖火引燃典禮，由教育部體育署主任秘書呂宏進、國...

國手進修反減薪、儲訓選手薪資低 體育署：有檢討空間

立法院教育及文化委員會今天邀集體育署、國訓中心針對「國家培訓、儲訓選手與教練之津貼、薪資待遇之檢討及運動科學應用現況」專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。