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網球／女將李羽芸旅泰奪生涯14冠 返鄉台中大雅分享榮耀

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中網球女將李羽芸(左)帶回祕魯、印度賽事女雙冠軍獎盃與大雅區三和里長廖顯彬、市議員吳顯森服務處長吳呈賢分享榮耀。圖／吳顯森服務處提供
台中網球女將李羽芸(左)帶回祕魯、印度賽事女雙冠軍獎盃與大雅區三和里長廖顯彬、市議員吳顯森服務處長吳呈賢分享榮耀。圖／吳顯森服務處提供

台中大雅網球女將李羽芸日前出征泰國，參加國際青少年J1一級賽雙打奪冠。年僅17歲的她，已有8年球齡，生涯累積14冠，國際排名一舉衝上95；李羽芸凱旋歸國，昨抱著獎盃，與牽線矽品公司贊助的市議員吳顯森、大雅區三和里長廖顯彬分享榮耀，並由吳、廖致贈加菜金，祝福她繼續為國爭光。

李羽芸近半年征戰印度、澳洲、祕魯、巴拉圭、立陶宛、泰國等6國，角逐8項青少年賽事，其中11日於泰國曼谷，參加國際青少年J1一級賽雙打決賽，搭檔泰國一姊Tararudee順利奪冠，積分來到557，讓她的國際青少年排名衝高到95，首度闖進百名內。

消息傳回台中大雅，鄰里街坊都為她感到高興。李羽芸日前載譽歸國，昨和羽媽帶著戰功獎盃，與市議員吳顯森、里長廖顯彬分享榮耀，除感謝大家的協助，並表示她會繼續盡力把每場球都打好，4月7日將前往保加利亞參加一級賽，力拚15冠入袋。

吳顯森與廖顯彬也致贈加菜金，希望小羽在外打球一定要吃得營養又健康。廖顯彬回想，李羽芸國二時原本要轉學到山城一所國中，但體育班因故無法成立，校方限期小羽轉走學籍。由於李羽芸長時間需在國外打球，無法像一般學生一樣到校就讀，多數學校都拒收。

「孩子學區在大雅，當然要來讀大華國中啊！」吳顯森當場允諾，並邀集小羽、羽媽及大華國中校長徐秀青共同研商，說明小羽當時的學習狀況，校方隨即同意轉回學區，並讓小羽無後顧之憂出國比賽，回台即恢復正常上課，功課作業、評量考試一樣都不能少。

吳顯森表示，培養一個國際級選手花費無法估計，何況家境只有小康的小羽。矽品公司願意贊助小羽培訓費，幾經轉折，每年都透過大雅區教育發展協會協助，將培訓費分毫不差的交給羽媽，讓羽媽能放心陪著她出國闖蕩。

台中市運動局表示，盧市長重視運動選手培訓，在109年全民運動會台中市勇奪三連霸，榮獲全國第一總統獎；110年全國運動會勇奪全國第一面電競項目個人與團體金牌、創紀錄勇奪男子籃球金牌；市府也優化體育獎助金機制，加碼獎助金，2020東京奧(帕)運頒發六都最優激勵金，獎勵台中在地子弟兵。

李羽芸11日於泰國曼谷，參加國際青少年J1一級賽雙打決賽，搭檔泰國一姊Tararudee順利奪冠，國際青少年排名衝到95。圖／吳顯森服務處提供
李羽芸11日於泰國曼谷，參加國際青少年J1一級賽雙打決賽，搭檔泰國一姊Tararudee順利奪冠，國際青少年排名衝到95。圖／吳顯森服務處提供

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