快訊

幸運兒是你嗎？1-2月發票中獎清冊公布 僅花7元中千萬

柯文哲上台唱歌未戴口罩 北市衛生局確定開罰

全中運／楊俊瀚當代言全人 回憶國中首次參賽糗事

中央社 / 台北31日電
「台灣最速男」楊俊瀚代言111年全中運。 中央社
「台灣最速男」楊俊瀚代言111年全中運。 中央社

「台灣最速男」楊俊瀚代言111年全中運，回憶起昔日參賽，他今天說，以國二初次參賽印象最深，當時還很青澀，且與花蓮選手同赴外縣市參賽，以「半旅遊」狀態，體驗全國比賽。

體育署今天舉辦111年全國中等學校運動會全國記者會，邀請到東京奧運國手楊俊瀚代言，教育部次長蔡清華、花蓮縣長徐榛蔚宣布，花蓮縣已做好規劃完整的防疫措施及各項賽事準備，賽事將於4月16日至21日在花蓮登場。

來自花蓮的楊俊瀚對於受邀代言全中運也相當興奮，他表示，全中運猶如他田徑生涯的起點，可惜在選手時期，沒機會在家鄉參加全中運，而他也當場勉勵選手不要給自己太大壓力，發揮平時訓練成果，並享受比賽。

楊俊瀚透露，印象最深刻的是國二首次參賽，當時花蓮都是整團選手一同去外縣市參加全中運，同住一個地方，以「半旅遊」狀態，體驗全國比賽。

「當時還很青澀，一開始都是硬著頭皮上場比賽。」楊俊瀚回憶起第一次參加全國賽時，「腦袋放空，需要教練時刻在旁邊提醒，否則就好像是個沒有靈魂的人在那邊飄來飄去」。

楊俊瀚3月上旬參加青年盃田徑公開賽100公尺跑出10秒04，但因超風速不列全國紀錄，談到備戰9月杭州亞運進度，楊俊瀚透露，規劃4月底赴日本參加2場賽事，希望屆時能夠繳出更好的成績，將力拚達標世錦賽或突破10秒04。

111年全中運項目包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇（含龍舟）、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰，共22項運動種類、約有1萬多名的選手同場較勁。

今年全中運以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為標語口號，運動會LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，並將縣徽、聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素融合其中，而吉祥物則是花蓮縣鳥朱鸝布偶，以可愛文青風格展現親近溫和的個性，展現花蓮在地特色之美。

楊俊瀚 全中運 田徑

延伸閱讀

全中運聖火傳抵澎湖 看好高女歐旻珩跳高奪牌

花蓮三民國中舉重隊全國賽摘29金 包辦男女雙料第一

本土病例增多 花蓮連假訂房率不受影響

清明連假花蓮住房率高 新城警規畫景區、要道交通疏導

相關新聞

網球／相隔9個月復出 汀恩輸球又確診新冠肺炎

2020年打下美網冠軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），好不容易在西班牙迎接9個多月來的復出首戰，但吞敗不...

羽球／隔離中吐心聲 戴資穎談未來：只能走一步算一步

球后戴資穎上周結束3月份賽程返台，目前正接受進行檢疫，隔離期間他不忘與粉絲分享全英公開賽首輪的比賽影片，並抒發沉澱後的心情。

運動場館查核出爐 合格率歷年最佳

新冠肺炎疫情影響各行各業，教育部體育署今天公布110年運動場館查核成果，合格率是歷年表現最佳，防疫配合更達百分百，成疫情...

全中運／楊俊瀚當代言全人 回憶國中首次參賽糗事

「台灣最速男」楊俊瀚代言111年全中運，回憶起昔日參賽，他今天說，以國二初次參賽印象最深，當時還很青澀，且與花蓮選手同赴...

足球／甲級聯賽新成員 台北競技俱樂部更名戰列強

去年踢下台灣乙級足球聯賽冠軍的ACA足球俱樂部，今天宣布更名「台北競技俱樂部（AC TAIPEI）」，以新隊名、新隊徽和...

世足／秘魯挺進附加賽 與亞洲搶門票

2022年世界杯足球賽南美區預賽，隨著秘魯獲得勝利後，南美區參加附加賽的球隊也確定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。