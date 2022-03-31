全大運／朱木炎、鄧宇成領銜 聖火引燃巖觀音寺登場 

國立體育大學今天上午在桃園市壽山巖觀音寺舉行111年全國大專校院運動會賽前聖火引燃典禮，由教育部體育署主任秘書呂宏進、國立體大校長邱炳坤、桃園市體育局局長莊佳佳及奧運奪牌選手朱木炎、鄧宇成領銜，眾人一同引燃聖火，並上香祈福，祈求活動平安順利圓滿，也宣告今年全大運活動正式揭開序幕。

體育署主任秘書呂宏進表示，每年全大運都有上萬名優秀的運動選手，展現強健的體魄，在場上揮灑汗水，為爭取最高榮譽而努力，尤其經歷過東京奧運後的國際洗禮，以及後疫情時代的蓄勢待發，相信今年的全大運一定是精彩可期，也祝福優秀的選手們在經歷全大運的磨練後，除了爭取佳績和榮耀以外，更能普遍提升大專校院競技運動的水準，邁向國際體壇。

聖火引燃典禮選擇在「台灣宗教百景」之一的桃園市壽山巖觀音寺舉行，當地俗稱「嶺頂廟」，迄今已將近280年，是桃園市歷史最悠久的廟宇，本次聖火引燃融入廟方復育消失五十年的傳統舞龍燈文化，更具有時代意義，「龍獅祈福」由神龍吐出龍珠引燃聖火取得母火，再由2004年雅典奧運為台灣拿下第一面男子奧運會金牌的跆拳道國手朱木炎教授，與2020年東京奧運會射箭男子團體銀牌鄧宇成，手持結合3D科技塑形的聖火炬引燃，兩人都出身自國立體大，象徵世代傳承，也象徵跨時代的文化與技藝的傳承。

今年賽會的主視覺形象也同時曝光，基於永續推廣正確學習觀念，將知名的寓言故事「龜兔賽跑」作為設計的精神，融入本屆全大運設計宣傳，期許全大運選手發揮運動家精神，勝不驕敗不餒，一同傳遞全大運的良好品牌形象與精神，讓這個屬於大專運動員的舞台，能更有活力及能量。

今日聖火引燃後，將於4月26日起至4月30日，從國立體育大學出發進行聖火環台傳遞活動，將採奧運模式傳遞，行經北、東、南、中四區共計10所大學，再回到國立體育大學。111全大運訂於5月7日至11日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球、高爾夫及武術等22種競賽種類，賽事精彩可期。