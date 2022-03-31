世足／攜手墨西哥搶下門票 美國重返會內賽
美國和墨西哥今天雙雙取得卡達世界盃（World Cup）足球賽會內賽門票，兩隊在中北美洲及加勒比海區會外賽取得自動晉級資格所需的戰績。
美國今天以0比2敗給哥斯大黎加，但總積分排名第3，取得會內賽門票；墨西哥以2比0擊敗薩爾瓦多，以總積分第2名出線。美國在上一屆的2018年世界盃未能晉級會內賽。
哥斯大黎加總積分排名第4，將在附加賽迎戰紐西蘭，爭取世界盃參賽資格。
加拿大已在27日取得世界盃會內賽門票，這是加拿大自1986年以來首度進軍世界盃。
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