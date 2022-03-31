國手進修反減薪、儲訓選手薪資低 體育署：有檢討空間

立法院教育及文化委員會今天邀集體育署、國訓中心針對「國家培訓、儲訓選手與教練之津貼、薪資待遇之檢討及運動科學應用現況」專題報告，其中除了針對今年初已經調升的選手與教練之津貼外，也針對國訓中心運科人員待遇也將於4月1日起全面調整進行說明。

其中體育署代理署長林騰蛟指出，為了配合我國當前社會經濟發展及人口老化、少子化之影響，使選手待遇額度更加貼近實際需求，以利選手更專注訓練，國訓中心已陸續於110年6月、10月、11月召開專案會議，針對零用金（含生活津貼）額度進行調整，至於教練津貼也配合去年軍公教調薪4％，同樣在今年1月1日後調整津貼。

不過針對國家培訓學生選手日常零用金（原為1萬5500元）2萬6000元與大學畢業而未在學、未就業選手選手的4萬6000元（原為4萬5500元）仍有2萬元的差異，國民黨立委林奕華也質疑，是否有阻礙選手進修的狀況，「如果今天本來是畢業拿4萬6，但我現在希望再進修精進自己，我卻變成2萬6，這樣合理嗎？是鼓勵選手不精進自己嗎？」

對此，體育署表示，大學畢業而未在學、未就業選手的零用金原為1萬5500元另外加上3萬元的生活津貼，其中3萬元的生活津貼是提供給選手作為家庭照顧使用，讓畢業後未投入職場的選手能夠無後顧之憂的進行訓練，對於造成外界觀感不佳，體育署也坦言有檢討空間。

此外，無黨籍立委黃國書也質疑，國家隊儲訓選手零用金雖然從原先的9500元調升至1萬1000元，但仍遠不及基本工資，也要求體育署和國訓中心進行檢討，體育署則表示，儲訓選手大多為各代表隊陪練員，食宿也都是在國訓中心內無需額外支付費用，領取的1萬1000元純屬零用金。