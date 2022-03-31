羽球／隔離中吐心聲 戴資穎談未來：只能走一步算一步

球后戴資穎上周結束3月份賽程返台，目前正接受進行檢疫，隔離期間他不忘與粉絲分享全英公開賽首輪的比賽影片，並抒發沉澱後的心情。

「小戴」3月份先是征戰超級300系列德國公開賽，不過次輪鎩羽而歸；接續的超級1000系列全英羽球公開賽四強敗給20歲南韓「天才少女」安洗瑩，今年首冠尚未開張，賽事結束後於22日搭機返台，目前正進行10天檢疫。

正在隔離中的小戴昨天在IG分享了全英公開賽首輪交手比利時好手譚蓮妮的影片，不久後發布限時動態，表示自己剛追完韓劇「少年法庭」，並思考了接下來的日子大概會在比賽與隔離中度過，「不知道自己會準備的怎樣，以及到底有沒有辦法去適應這樣的比賽節奏，也只能對自己說走一步算一步，加油。」

戴資穎結束隔離後將短暫休息，暫定5月重返賽場，前往泰國參加優霸盃世界團體賽和超級500系列泰國公開賽。

戴資穎本周仍以108800分位居世界排名第一，不過，日本一姐山口茜奪下全英賽冠軍後積分大進補，積分108749分僅落後小戴51分。