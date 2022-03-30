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WTT挑戰賽／18分鐘拍下對手 鄭怡靜、林昀儒黃金混雙明爭冠

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桌球／18分鐘拍下對手 鄭怡靜、林昀儒多哈混雙明爭冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林昀儒和鄭怡靜直落3取勝，打進決賽。 （取自WTT官網）
林昀儒和鄭怡靜直落3取勝，打進決賽。 （取自WTT官網）

去年東京奧運打下桌球混雙銅牌的「小林同學」林昀儒／鄭怡靜，今天在WTT多哈球星挑戰賽再下一城，世界排名高居第一的寶島組合只花18分鐘就拍下羅馬尼亞組合約內斯庫（Ovidiu Ionescu）／斯佐科斯（Bernadette Szőcs），連三站打進決賽。

寶島組合本季首度聯手就在WTT新加坡大滿貫打進決賽，前一站WTT多哈挑戰賽捧回本季首冠，在等級更高的多哈球星挑戰賽也一路挺進，且除首輪失掉一局，接續都是直落3取勝，包括今天面對羅馬尼亞組合也是以11：6、11：8、11：8拿下勝利。

列頭號種子的寶島組合，明天最終戰將碰法國組合黎貝森（Emmanuel Lebesson）／袁嘉楠；兩組人馬今年也在新加坡4強賽碰頭過，當時由寶島組合以局數3：1奪勝。

混雙4強賽也是林昀儒今天最後一場比賽，在此之前他已進行男單8強賽和兩場男雙賽程，且男雙決賽晚上9點登場，休息不到2小時就在混雙4強賽上陣，總計兩天打了7場比賽。

明天最終日賽程除黃金混雙搶冠，東京奧運國手陳思羽也要在女單4強賽亮相，對手是日本17歲小將木原美悠。

林昀儒 陳思羽 桌球

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