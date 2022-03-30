桌球／女雙、男雙都奪亞 林昀儒、鄭怡靜混雙合體再拚

WTT多哈球星挑戰賽成台將舞台，今天晚上女雙和男雙決賽都有寶島組合亮相，先登場的「一姊」鄭怡靜和李昱諄雖不敵日本青少女組和木原美悠／長崎美柚，仍收下亞軍；「小林同學」林昀儒和「山豬」廖振珽的驚奇之旅則被世界排名第6的德國組合邱黨／杜達（Benedikt Duda）終結，5局大戰下落敗，無緣本季合作首冠。

木原美悠／長崎美柚是前一站多哈挑戰賽冠軍，今天單日碰兩組寶島組合都收穫勝場，4強賽兩人以直落3拍下前一站決賽對手黃怡樺／陳思羽，晚上最終戰首局雖在10：7領先下遭鄭怡靜／李昱諄連趕4分反超，但瓦解局末危機後仍以13：11先下一城。

同是右手持拍的鄭怡靜／李昱諄，錯過第一局機會後，接續兩局也沒能突破左右合拍的日本組合，以5：11、6：11失守，直落3無緣冠軍。

接續登場的男雙決賽，世界排名44的林昀儒／廖振珽，首局雖以7：11讓出，第二局馬上以11：6扳平。

第三局寶島組合6：11失守，第四局馬上以11：3搶下；決勝局寶島組合再打出2：0開局，但先被追平，3：3後又連失5分，最終以4：11敗陣，錯過今年第一冠。

林昀儒今天單日就要出場4次，結束男單和男雙賽程後，今晚10點40分要再和鄭怡靜合體，搶混雙決賽門票。