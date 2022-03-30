快訊

宜蘭綠博也傳確診足跡 縣府衛生局證實：明日休園一天

12縣市確診足跡總整理 樹德科大師下榻北市酒店曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／女雙、男雙都奪亞 林昀儒、鄭怡靜混雙合體再拚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
我國桌球好手「小林同學」林昀儒／「山豬」廖振珽的驚奇之旅則被世界排名第6的德國組合邱黨／杜達（Benedikt Duda）終結，5局大戰下落敗，無緣本季合作首冠。 聯合報系資料照
我國桌球好手「小林同學」林昀儒／「山豬」廖振珽的驚奇之旅則被世界排名第6的德國組合邱黨／杜達（Benedikt Duda）終結，5局大戰下落敗，無緣本季合作首冠。 聯合報系資料照

WTT多哈球星挑戰賽成台將舞台，今天晚上女雙和男雙決賽都有寶島組合亮相，先登場的「一姊」鄭怡靜和李昱諄雖不敵日本青少女組和木原美悠／長崎美柚，仍收下亞軍；「小林同學」林昀儒和「山豬」廖振珽的驚奇之旅則被世界排名第6的德國組合邱黨／杜達（Benedikt Duda）終結，5局大戰下落敗，無緣本季合作首冠。

木原美悠／長崎美柚是前一站多哈挑戰賽冠軍，今天單日碰兩組寶島組合都收穫勝場，4強賽兩人以直落3拍下前一站決賽對手黃怡樺／陳思羽，晚上最終戰首局雖在10：7領先下遭鄭怡靜／李昱諄連趕4分反超，但瓦解局末危機後仍以13：11先下一城。

同是右手持拍的鄭怡靜／李昱諄，錯過第一局機會後，接續兩局也沒能突破左右合拍的日本組合，以5：11、6：11失守，直落3無緣冠軍。

接續登場的男雙決賽，世界排名44的林昀儒／廖振珽，首局雖以7：11讓出，第二局馬上以11：6扳平。

第三局寶島組合6：11失守，第四局馬上以11：3搶下；決勝局寶島組合再打出2：0開局，但先被追平，3：3後又連失5分，最終以4：11敗陣，錯過今年第一冠。

林昀儒今天單日就要出場4次，結束男單和男雙賽程後，今晚10點40分要再和鄭怡靜合體，搶混雙決賽門票。

鄭怡靜 林昀儒 廖振珽

延伸閱讀

桌球／單打先盛後衰止步8強 林昀儒雙打拚冠

桌球／鄭怡靜、李昱諄也告捷 台灣男女雙今晚分頭爭冠

桌球／輕取南韓組合！林昀儒、廖振珽闖決賽

桌球／林昀儒化身鐵人 多哈拚單日4戰

相關新聞

桌球／女雙、男雙都奪亞 林昀儒、鄭怡靜混雙合體再拚

WTT多哈球星挑戰賽成台將舞台，今天晚上女雙和男雙決賽都有寶島組合亮相，先登場的「一姊」鄭怡靜和李昱諄雖不敵日本青少女組...

桌球／單打逆轉勝闖4強 陳思羽喊神奇

下午女雙4強賽雖沒能演出「甜蜜復仇」，我國桌球女將陳思羽今天晚上女單8強賽就收穫勝場，且是在輸掉首局下逆轉，以局數3：1...

桌球／單打先盛後衰止步8強 林昀儒雙打拚冠

男雙剛打進WTT多哈球星挑戰賽的「小林同學」林昀儒，下午男單8強賽再登場，他面對南韓林鐘勳先盛後衰，拿下首局後遭連趕3局...

桌球／鄭怡靜、李昱諄也告捷 台灣男女雙今晚分頭爭冠

在台灣桌球男雙組合林昀儒與廖振珽傳出捷報後，一姐鄭怡靜今天與李昱諄在WTT球星挑戰賽女雙4強賽，以3比0橫掃印度組合坎馬...

聽障奧運／中華隊賽前總集訓 疫情下力拚突破上屆4金

我國參加2022年巴西南卡西亞斯第24屆夏季達福林匹克運動會（我國慣稱聽障奧運）代表團，昨天進入賽前最後總集訓階段，負責...

舉重／郭婞淳突破框架 校園講座一展歌喉

「舉重女神」郭婞淳今天出席「#SHECAN 來就來無所畏」校園講座，分享女性運動員突破月經框架經驗，持續推動月經平權議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。