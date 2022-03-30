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聽障奧運／中華隊賽前總集訓 疫情下力拚突破上屆4金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2022年聽障奧運會我國代表團預計在4月26日分批啟程前往巴西參賽。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
2022年聽障奧運會我國代表團預計在4月26日分批啟程前往巴西參賽。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

我國參加2022年巴西南卡西亞斯第24屆夏季達福林匹克運動會（我國慣稱聽障奧運）代表團，昨天進入賽前最後總集訓階段，負責籌組代表團參賽任務的中華民國聽障者體育運動協會在總集訓首日辦理聯合開訓典禮，教育部體育署全民運動組組長呂忠仁親自出席，並頒授國家代表隊當選證書給選手及教練。

本屆聽障奧運原定應於2021年12月舉行，但受新冠肺炎疫情未止的影響，延至今年5月1日至15日辦理，我國經過一整年的培訓及代表隊決選程序後，最後組成田徑、男子籃球、羽球、桌球、網球、空手道、跆拳道與射擊等8個運動種類的隊伍參賽。以往被視為我國奪牌優勢項目的保齡球，則因本屆大會取消保齡球項目而無緣參賽。

呂忠仁在主持開訓典禮時表示，本屆賽會主辦國巴西距離我國航程遙遠，且仍屬新冠肺炎疫情嚴峻的重災區，我國前往當地參賽須做好萬全的準備，留意身體健康安全。本次代表團前往巴西參賽，為使各隊教練及選手能在航程中得到充分的休息，特別安排各隊依賽程時間分批啟程，所有的選手及教練都搭乘商務艙往返，在旅途中得到最好的照顧。

代表團另因應新冠肺炎疫情的防疫措施，本屆也採購防護衣、面罩、手套、N95口罩、消毒酒精、濕紙巾、專用餐盒快篩試劑及防疫裝備包等物資，提供代表團團員在航程及賽會期間使用。台北市聯合醫院中興院區本次也指派醫師及護理師隨團參賽，全程照顧選手及教練們的健康安全，我國參加本屆賽會的代表團整備工作以最高規格來為選手及教練提供服務。

中華民國聽障者體育運動協會秘書長兼代表團總領隊的趙玉平在受訪時表示，本屆賽會代表團的後勤整備工作比以往繁複許多，但是在政府的全力支持之下，組團工作都依進度順利進行當中，絕對以最好的服務讓各隊選手及教練無後顧之憂參加比賽。值得一提的是，本屆我國赴巴西參賽獲該國禮遇簽證，巴西在台辦事處也積極協助我國洽辦簽證業務。

至於談到稱霸多屆聽奧獎牌榜的俄羅斯與鄰國白俄羅斯，因侵略烏克蘭戰爭而遭到國際聽障運動總會（ICSD）停權的後續影響，總領隊趙玉平表示，雖然我國奪牌優勢項目保齡球隊無法參賽，代表團規模也不若上屆，但是俄羅斯與白俄羅斯兩國退出賽事後，本屆聽奧是百家爭鳴，以我國代表團各隊選手的實力，我們有很大的機會增加獎牌數、突破上屆4金的成績。

代表團展開總集訓後，預計在4月20日辦理授旗典禮，4月26日後分批啟程前往巴西參賽。

羅斯 聽奧 田徑

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