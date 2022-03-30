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桌球／單打逆轉勝闖4強 陳思羽喊神奇

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳思羽（右）和黃怡樺前一站打下女雙亞軍，本周女單和女雙也打進4強。圖／陳思羽提供
陳思羽（右）和黃怡樺前一站打下女雙亞軍，本周女單和女雙也打進4強。圖／陳思羽提供

下午女雙4強賽雖沒能演出「甜蜜復仇」，我國桌球女將陳思羽今天晚上女單8強賽就收穫勝場，且是在輸掉首局下逆轉，以局數3：1擊敗大陸對手張瑞，晉級WTT多哈球星挑戰賽4強，連自己都喊「太神奇了」。

由於稍早「小林同學」林昀儒在男單8強賽敗給南韓林鐘勳，陳思羽也成單打最後的台將代表。

陳思羽在多哈大豐收，上周WTT多哈挑戰賽才和黃怡樺打下女雙亞軍，本周女雙再從會外賽一路打進會內4強，今天下午才敗給上周決賽對手木原美悠／長崎美柚。

單打陳思羽也一路挺進，第二輪先擊敗上周落敗過的長崎美柚，上一戰再直落3拍下瑞典對手；今天8強碰張瑞，陳思羽雖以9：11失掉首局，但接續3局都只讓對手各拿4分，逆轉闖進4強，下戰將和17歲的木原美悠搶決賽門票。

今晚還有3組台將要登場，「一姊」鄭怡靜和李昱諄晚上8點20分的女雙決賽要碰木原美悠／長崎美柚，林昀儒／廖振珽晚上9點男雙決賽接棒上陣，今晚10點40分鄭怡靜和林昀儒要再合體搶混雙決賽門票。

陳思羽 林昀儒 鄭怡靜

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