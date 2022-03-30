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舉重／郭婞淳突破框架 校園講座一展歌喉
「舉重女神」郭婞淳今天出席「#SHECAN 來就來無所畏」校園講座，分享女性運動員突破月經框架經驗，持續推動月經平權議題的台北市副市長黃珊珊也到場力挺，支持所有女性以正向態度看待月經，跨越有形與無形的限制。
全球女性護理用品領導品牌Kotex靠得住，長期支持女性以「#SHECAN 來就來無所畏」正向態度追求夢想，去年12月攜手台北市立大學發起「女性運動員Power Up」公益計畫，除了捐贈衛生棉及棉條生理用品，讓校園女性運動員在經期來臨時也能無後顧之憂的持續練習之外，也規劃一系列校園月經平權宣導活動，帶動校園月經議題討論熱度。
去年東京奧運拿下舉重金牌的郭婞淳成今天校園講座主角，她用自己的座右銘「如果恐懼使你怯步，就讓『婞』念帶你躍步」鼓勵現場學生們，相信自己的力量。
郭婞淳提到，身為專業運動員，挫折與挑戰就如同家常便飯，抗壓性與心理調適非常重要，而對女性運動員來說，以正向心態接納月經生理現象、並順著月經週期找出讓自己的體能與心態都能常保最佳狀態的方法，更是一件重要的事。
這場講座除了「女力」經驗分享外，也特別舉辦互動環節，郭婞淳還小小展露歌喉，成為講座小亮點。
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