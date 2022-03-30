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桌球／單打先盛後衰止步8強 林昀儒雙打拚冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「小林同學」林昀儒在男單8強面對南韓林鐘勳先盛後衰，拿下首局後遭連趕3局，無緣挺進4強。 新華社
「小林同學」林昀儒在男單8強面對南韓林鐘勳先盛後衰，拿下首局後遭連趕3局，無緣挺進4強。 新華社

男雙剛打進WTT多哈球星挑戰賽的「小林同學」林昀儒，下午男單8強賽再登場，他面對南韓林鐘勳先盛後衰，拿下首局後遭連趕3局，無緣挺進4強。

首局林昀儒9：8時喊暫停收下成效，以11：9先下一城。第二局林鐘勳在幸運球加持下先取得10：8「局末點」優勢，林昀儒雖瓦解一次危機，但林鐘勳第2個機會他回球出界，讓林鐘勳以11：9扳平局數。

第三局林鐘勳再以11：5拿下，反而先取得局數「聽牌」優勢。第四局右在5：5時靠林昀儒接連失誤連拿5分，最終以11：7上演逆轉勝，世錦賽後再度擊敗林昀儒。

男單登場前，林昀儒和「山豬」廖振珽已經先收下男雙決賽門票，兩人以11：9、11：4、11：7拍下南韓組合趙大成／安宰賢，今天晚上9點的男雙決賽將和德國組合邱黨／杜達（Benedikt Duda）爭冠；林昀儒今晚10點40分還要和鄭怡靜合體搶混雙決賽門票，單日4戰對體力是一大考驗。

鄭怡靜今天已經先拿到女雙決賽門票，她和李昱諄從會外賽一路挺進，今天4強賽再以11：8、11：6、11：7拍下印度組合坎馬斯（Archana Girish Kamath）／巴特拉（Manika Batra），今晚8點20分的女雙決賽將碰4強賽拍下黃怡樺／陳思羽的日本組合木原美悠／長崎美柚。

陳思羽女雙雖無緣決賽，女單仍有機會繼續挺進，她今晚7點將和大陸張瑞搶4強門票。

林昀儒 陳思羽 鄭怡靜

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