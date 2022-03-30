桌球／鄭怡靜、李昱諄也告捷 台灣男女雙今晚分頭爭冠

在台灣桌球男雙組合林昀儒與廖振珽傳出捷報後，一姐鄭怡靜今天與李昱諄在WTT球星挑戰賽女雙4強賽，以3比0橫掃印度組合坎馬斯與巴特拉，同樣挺進晚間冠軍賽行列。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，鄭怡靜儘管女單32強止步，但女雙和混雙都闖進4強。

鄭怡靜與李昱諄4強賽對手為印度組合坎馬斯（Archana Girish Kamath）與巴特拉（ManikaBatra），「鄭李配」首局以11比8先下一城，次局更迅速將比分拉開至9比4，並以11比6搶先聽牌。

鄭怡靜與李昱諄隨後把握第3局開局3比0領先的大好機會，以11比7迎接勝利，收下女雙冠軍戰門票。

在林昀儒與廖振珽晚間9時男雙冠軍戰之前，鄭怡靜與李昱諄預計晚間8時20分將先在女雙冠軍戰登場，將與稍早擊敗台灣女雙組合黃怡樺與陳思羽的日本組合木原美悠與長崎美柚爭冠。