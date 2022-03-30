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桌球／輕取南韓組合！林昀儒、廖振珽闖決賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
我國桌球好手「小林同學」林昀儒／「山豬」廖振珽挺進WTT多哈球星挑戰賽決賽！ 余承翰
我國桌球好手「小林同學」林昀儒／「山豬」廖振珽挺進WTT多哈球星挑戰賽決賽！ 余承翰

延續前一戰拍下世錦賽冠軍氣勢，我國桌球好手「小林同學」林昀儒／「山豬」廖振珽，今天在WTT多哈球星挑戰賽男雙4強賽拍下南韓對手，挺進台灣時間今晚9點的男雙決賽，挑戰本季男雙首冠。

林昀儒和廖振珽2018年在瑞典公開賽打下合作首冠，19年阿曼公開賽再登頂，同年捷克公開賽也打進決賽，今年再多哈有機會挑戰本季第一座男雙金盃。

兩人8強賽力退世界排名第2、去年世錦賽奪冠的瑞典組合卡爾松（Kristian Karlsson）／法爾克（Mattias Falck），今天面對南韓組合趙大成／安宰賢沒遇太大阻礙，直接以11：9、11：4、11：7迎接勝利。

除了男雙今天要一日兩戰，林昀儒台灣時間下午4點40分就要在男單8強賽碰南韓林鐘勳，晚上9點男雙決賽再上場，今晚10點40分還要和鄭怡靜合體搶混雙決賽門票，2天共有7場賽程，成超級鐵人。

兩組打進女雙4強的台將今天也有賽程，率先登場的黃怡樺／陳思羽碰上一站冠軍戰對手、日本組合木原美悠／長崎美柚仍沒突破，以3：11、8：11、8：11敗陣，無緣決賽。

陳思羽接續也還有女單賽程，將和大陸張瑞爭4強資格。

林昀儒 世錦賽 陳思羽

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