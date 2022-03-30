世足／埃及薩拉赫無緣卡達會內賽 4月1日抽籤決定小組

卡達世足參賽名額已確定將有27隊參賽，31日將再確定2席，4月1日將迎來正賽抽籤分組！30日堪稱是超級國際賽日，各大賽區的資格賽都邁向尾聲，歐洲附加賽中，C羅領軍的葡萄牙以2：0擊敗北馬其頓，新科足球先生萊萬多夫斯基也帶領波蘭擊敗瑞典，雙雙搭上歐洲區末班車，非洲區則是殘忍的10取5淘汰賽，法老薩拉赫的埃及無緣晉級。

葡、波擠進世足窄門

根據《馬卡報》報導，卡達世足資格賽30日在各大洲迎來尾聲，亞洲區前4張門票是最早確定的，日、韓、沙、伊都已經出線，剩餘的是半張洲際附加賽的門票，末輪爆冷擊敗南韓的阿聯酋，將與澳洲競爭這半張門票，勝者將與南美洲第5進行最終門票戰。南美最終輪結束前，巴西、阿根廷、烏拉圭、厄瓜多就都提早出線，第5名的洲際附加賽資格最終是秘魯隊，他們有望連兩屆殺進世足。

歐洲賽區則是2場附加賽（原本是3場，但烏克蘭組因為戰亂延賽），前一場震驚世界足壇、爆冷擊敗義大利的北馬其頓沒再續寫傳奇，被葡萄牙以2球之差擊敗，波蘭則靠球星萊萬多夫斯基與澤蘭斯基的進球，擊敗上屆擠進8強的瑞典，葡、波雙雙搭上歐洲區末班車。

非洲10取5

非洲區賽制更「直接、暴力」，最終輪是10隊兩回合採兩兩廝殺，取出5個世足名額，迦納戰平奈及利亞，靠著客場進球優勢取勝；喀麥隆在延長賽補時階段破門，同樣是靠客場進球優勢晉級；突尼西亞逼平馬里，總比分1：0勝出；摩洛哥則打出大比分勝利，總比分5：2淘汰民主剛果；塞內加爾在主場爭議下靠點球大戰擊敗埃及，主場球迷在比賽中不斷以雷射筆影響埃及選手。

至此，世足已確定27張門票，31日中北美區將決定第2與第3所屬，帶走中北美的另外2張門票，最後剩餘的3席分別是歐洲資格賽烏克蘭組，以及4個半張門票（共組成2場洲際附加賽），分別由亞洲第5對陣南美第5，大洋洲對陣中北美第4。也因為最後附加賽勝隊分檔次默認在第4檔，不影響抽籤。等中北美區31日打出結果後，4月1日就會直接進行分檔抽籤，決定今年世足的分組。

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