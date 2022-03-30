桌球／林昀儒化身鐵人 多哈拚單日4戰

我國桌球好手在WTT多哈球星挑戰賽頻傳捷報，昨天6組選手打下百分百勝率，其中「小林同學」林昀儒單日下場3趟都奪勝；今天林昀儒除在男單、男雙和混雙都有賽程，男雙還可能單日兩戰，化身超級鐵人。

台將今天賽程從台灣時間下午3點開始，前一站多哈挑戰賽打下女雙亞軍的黃怡樺／陳思羽將和日本組合木原美悠／長崎美柚爭決賽門票，另組闖進女雙4強的鄭怡靜／李昱諄則是下午3點45分登場，交手印度組合坎馬斯／巴特拉，兩組台將若能奪勝，就能會師今晚8點20分的女雙決賽。

前一戰拍下去年世錦賽冠軍組合的林昀儒／「山豬」廖振珽，台灣時間今天下午3點也要迎接男雙4強賽，兩人將遭遇南韓組合趙大成／安宰賢，奪勝就能晉級今晚9點登場的男雙決賽。

林昀儒和陳思羽還有個人賽程，林昀儒打完男雙4強，下午4點40分就要在男單8強賽碰南韓林鐘勳；陳思羽的女單8強賽晚上7點登場，對手是大陸張瑞。

林昀儒今晚10點40分還要和鄭怡靜再合體，混雙世界排名第一的寶島組合將和羅馬尼亞組合搶決賽門票。

台灣好手的表現轉播看得見，包括林昀儒和陳思羽的單打、男雙和女雙決賽，以及混雙4強賽，愛爾達體育2台都將帶來直播。