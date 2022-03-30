世足／葡萄牙費南德斯梅開二度 C羅5度踢進會內賽

卡達世界盃足球賽歐洲區資格賽附加賽，葡萄牙今天凌晨面對日前爆冷淘汰義大利的北馬其頓，靠著費南德斯（Bruno Fernandes）梅開二度的表現，以2：0擊敗北馬其頓，也將帶著「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）生涯第五度挺進世足賽。

即將在年底舉行的卡達世界盃，在今天共開出7張晉級門票，其中包括非洲區的5張分別由塞內加爾、迦納、喀麥隆、摩洛哥與突尼西亞拿下，至於進行到附加賽階段的歐洲區資格賽，今天則是由葡萄牙出戰北馬其頓以及波蘭對決瑞典，勝隊將能晉級到世界盃會內賽。

其中由C羅領軍的萄萄牙，碰上日前在附加賽淘汰賽階段爆冷絕殺義大利的北馬其頓，儘管本場比賽北馬其頓仍有出色演出，但葡萄牙仍靠著費南德斯在第32分鐘接獲C羅助攻與第65分鐘梅開二度的表現，以2：0擊退北馬其頓，將連續6屆挺進到世界盃會內賽。

對於幫助葡萄牙前進世界盃，費南德斯賽後也表示這場勝利對於他意義非凡，「這場勝利對於我來說有個特殊的位置，因為這讓我們實現了目標，這是最重要的事情。能夠幫上球隊才是最重要的，我不是來得分，而是來幫忙的，如果能夠進球，我很樂意這樣做，因為任何一個球員都會喜歡進球，但我的主要目標是提供球隊幫助，這是我想要做的。」

葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）也說：「我的球員展現非常棒的態度，我們完全有資格參加世界盃，我們已經贏得了兩座冠軍（2016年歐洲盃、2019年歐國盃），我夢想著我們能贏得第三座。」

而日前傳出今年世界盃可能是個人生涯最後一舞的C羅，今天則是送出一次漂亮助攻給費南德斯，個人也將如願第5度踏上世界盃舞台，賽後他也透過個人社群網站表示，「目標完成了，我們將前往卡達參加世界盃，這是我們應得的。」

至於波蘭與瑞典之戰，波蘭則以2：0取勝，至於歐洲區的最後一張門票，則將由威爾斯與蘇格蘭和烏克蘭之戰的勝方爭奪，賽事預計在6月份登場，而包括歐洲區今天揭曉的2張門票在內，目前卡達世界盃已確定25支參賽球隊。