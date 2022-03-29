桌球／小林同學好威！單日3戰全奪勝

延續今天男雙和男單都奪勝的完美勝率，「小林同學」林昀儒今天晚上和鄭怡靜的混雙再下一城，兩人直落3拍下奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）／波爾卡諾娃（Sofia Polcanova），WTT多哈球星挑戰賽4強門票到手，下戰將和羅馬尼亞組合搶決賽門票。

東京奧運帶回銅牌的黃金混雙也是今天多哈球星挑戰賽最晚登場的台將組合，在此之前包括林昀儒／廖振珽的男雙，女雙黃怡樺／陳思羽和鄭怡靜／李昱諄都搶進4強，林昀儒和陳思羽單打16強賽也都過關，單日6組台將全部奪勝。

林昀儒單日3戰全奪勝，成今天大贏家，且男雙他和廖振珽是以局數3：2拍下世界排名第2、去年世錦賽剛打下冠軍的瑞典卡爾松（Kristian Karlsson）／法爾克（Mattias Falck），寫出大驚奇。

壓軸登場的混雙，黃金組合碰奧地利對手，前兩局各只讓對手拿3分和4分，第三局再以11：8拿下，僅花17分鐘就晉級4強。