聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／小林同學好威！單日3戰全奪勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）。中央社
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）。中央社

延續今天男雙和男單都奪勝的完美勝率，「小林同學」林昀儒今天晚上和鄭怡靜的混雙再下一城，兩人直落3拍下奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）／波爾卡諾娃（Sofia Polcanova），WTT多哈球星挑戰賽4強門票到手，下戰將和羅馬尼亞組合搶決賽門票。

東京奧運帶回銅牌的黃金混雙也是今天多哈球星挑戰賽最晚登場的台將組合，在此之前包括林昀儒／廖振珽的男雙，女雙黃怡樺／陳思羽和鄭怡靜／李昱諄都搶進4強，林昀儒和陳思羽單打16強賽也都過關，單日6組台將全部奪勝。

林昀儒單日3戰全奪勝，成今天大贏家，且男雙他和廖振珽是以局數3：2拍下世界排名第2、去年世錦賽剛打下冠軍的瑞典卡爾松（Kristian Karlsson）／法爾克（Mattias Falck），寫出大驚奇。

壓軸登場的混雙，黃金組合碰奧地利對手，前兩局各只讓對手拿3分和4分，第三局再以11：8拿下，僅花17分鐘就晉級4強。

林昀儒 陳思羽 廖振珽

延伸閱讀

桌球／單、雙都奪勝 林昀儒、陳思羽單打分頭闖8強

桌球／WTT球星挑戰賽林昀儒單日3戰 男雙先闖4強

桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒晉級男單16強、鄭怡靜敗陣

桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉級混雙8強

相關新聞

桌球／小林同學好威！單日3戰全奪勝

延續今天男雙和男單都奪勝的完美勝率，「小林同學」林昀儒今天晚上和鄭怡靜的混雙再下一城，兩人直落3拍下奧地利組合哈貝索恩（...

桌球／單、雙都奪勝 林昀儒、陳思羽單打分頭闖8強

今天面臨WTT多哈球星挑戰賽單日3戰考驗的「小林同學」林昀儒，晚上在男單賽事面對瑞典世界排名31的卡爾伯格（Anton ...

桌球／雙打勝率百分百 三組台將闖4強

單打雖失利，我國桌球「一姊」鄭怡靜在WTT多哈球星挑戰賽雙打持續挺進，她和李昱諄從會外賽一路殺盡會內賽，今天再以局數3：...

桌球／WTT球星挑戰賽林昀儒單日3戰 男雙先闖4強

WTT多哈球星挑戰賽持續熱戰，今天率先登場的寶島男雙組合林昀儒／廖振珽傳回捷報，兩人經過5局大戰擊敗瑞典組合，站上4強，...

舉重／生命能影響生命 郭婞淳任公益代言人觸發淚腺

去年東京奧運帶回金牌的「舉重女神」郭婞淳，今天身影難得不是出現在體育場館，她為成立20周年的中華育幼機構兒童關懷協會（C...

全中運／自由車場地賽移師台中 清水車場清消迎好手

推動台中自由車運動人才培育，台中市政府與花蓮縣政府合作，今年全國中等學校運動會自由車場地賽項目自4月8日至11日，將於台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。