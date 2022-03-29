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桌球／單、雙都奪勝 林昀儒、陳思羽單打分頭闖8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣桌球一哥林昀儒。 新華社
台灣桌球一哥林昀儒。 新華社

今天面臨WTT多哈球星挑戰賽單日3戰考驗的「小林同學」林昀儒，晚上在男單賽事面對瑞典世界排名31的卡爾伯格（Anton Kallberg）再奪勝場，陳思羽單打也直落3奪勝，兩人分闖男單和女單8強。

世界排名第6的林昀儒，男單16強有好的開始，開賽首局就取得4：1領先，順利以11：4先下一城；第二局林昀儒雖以6：11失守落後，但接續兩局以11：6、11：5拿下，單日第2勝入袋，也收下男單8強門票。

林昀儒今天下午和「山豬」廖振珽的男雙8強賽，兩人以13：11、9：11、11：6、4：11、11：5力退世界排名第2、去年世錦賽奪冠的瑞典組合卡爾松（Kristian Karlsson）／法爾克（Mattias Falck），下戰將和南韓組合趙大成／安宰賢搶決賽門票。

林昀儒完成今天男雙和男單賽程後，晚上11點20分要再和鄭怡靜合體，拚混雙4強門票。

東京奧運首陳思羽也是單、雙打並進，昨天深夜她力退日本19歲小將長崎美柚，今天下午再收下女雙勝利後，晚上接棒在林昀儒後，面對前一戰拍下鄭怡靜的瑞典女將柏格斯川（Linda Bergstrom）。

面對世界排名59的瑞典對手，陳思羽開賽雖陷入落後，但局末把握住機會，以11：9先下一城；第二局陳思羽在5：7落後下連趕5球逆轉，雖錯失兩個局末點，但對手直接發球送分，讓陳思羽以再一個11：9取得局數「聽牌」優勢。

陳思羽第3局又從4：7落後一路追趕，先取得9：8領先，對手再奉送發球失誤，陳思羽把握住第一個「賽末點」，最終就以11：8拿下勝利，挺進女單8強。

陳思羽 林昀儒 鄭怡靜

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