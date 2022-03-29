桌球／雙打勝率百分百 三組台將闖4強

單打雖失利，我國桌球「一姊」鄭怡靜在WTT多哈球星挑戰賽雙打持續挺進，她和李昱諄從會外賽一路殺盡會內賽，今天再以局數3：1拍下德國組合索爾亞（Petrissa Solja）／華裔女將單曉娜，和另組女雙黃怡樺／陳思羽都站上4強。

面對德國組合，鄭怡靜／李昱諄首局5：5時連拿3分，拉開領先下以11：8先下一城。第二局寶島組合打出3：0的開局，領先最多打6：1；德國組合一路追到6：8，寶島組合喊出暫停穩住陣腳，以11：7取得局數「聽牌」優勢。

第三局鄭怡靜／李昱諄上演超級逆轉，從1：5落後下連趕6分逆轉，但以8：11讓出；第四局寶島組合開出4：0開局，雖一度遭6：5逆轉，仍以11：9拿下勝利。

里約奧運後再聯手的黃怡樺／陳思羽，延續前一站WTT多哈挑戰賽奪下亞軍氣勢，同樣從會外賽晉級會內賽，今天8強碰德國組合米特勒姆（Nina Mittelham）／溫特（Sabine Winter），在局數1：2落後下演出逆轉勝，以11：6、12：14、7：11、11：9、11：6站上4強。

陳思羽單、雙打並進，昨天深夜她力退日本19歲小將長崎美柚，台灣時間今天晚上8點20分將出戰前一戰拍下鄭怡靜的瑞典女將柏格斯川（Linda Bergstrom）。

今天最早登場的台將賽程是「小林同學」林昀儒和「山豬」廖振珽的男雙8強賽，兩人以13：11、9：11、11：6、4：11、11：5力退瑞典組合卡爾松（Kristian Karlsson）／克爾松（Mattias Falck），下戰將和南韓組合趙大成／安宰賢搶決賽門票。

林昀儒今天面臨單日3戰考驗，男雙賽程結束後，他台灣時間今晚7點40分將和瑞典卡爾伯格（Anton Källberg）爭男單8強門票，晚上11點20分再和鄭怡靜合體拚混雙4強門票。