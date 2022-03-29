桌球／WTT球星挑戰賽林昀儒單日3戰 男雙先闖4強

WTT多哈球星挑戰賽持續熱戰，今天率先登場的寶島男雙組合林昀儒／廖振珽傳回捷報，兩人經過5局大戰擊敗瑞典組合，站上4強，接續包括兩組女雙黃怡樺／陳思羽和鄭怡靜／李昱諄都要爭取4強門票。

「小林同學」林昀儒和鄭怡靜在多哈都有個人賽、雙打和混雙，鄭怡靜昨天女單結束賽程，今天仍有女雙和台灣深夜的混雙8強賽，林昀儒更要面對單日3戰考驗，除下午剛結束的男雙賽程，他晚上7點40分將和瑞典卡爾伯格（AntonKällberg）爭男單8強門票，接續再和鄭怡靜合體拚混雙4強資格。

率先登場的男雙，林昀儒和「山豬」廖振珽和瑞典卡爾松（Kristian Karlsson）／克爾松（Mattias Falck）大戰5局，寶島組合以13：11、9：11、11：6、4：11、11：5奪勝，下戰將碰南韓組合趙大成／安宰賢。

兩組寶島女雙都從會外賽打起，黃怡樺／陳思羽延續前一站奪下亞軍氣勢，會外賽一路挺進，今天將和德國組合米特勒姆（Nina Mittelham）／溫特（Sabine Winter）爭4強門票；鄭怡靜／李昱諄則要碰另組德國組合索爾亞（Petrissa Solja）／華裔女將單曉娜。

陳思羽也是單、雙打並進，昨天深夜她力退日本19歲小將長崎美柚，台灣時間今天晚上8點20分將出戰前一戰拍下鄭怡靜的瑞典女將柏格斯川（Linda Bergstrom）。