舉重／生命能影響生命 郭婞淳任公益代言人觸發淚腺

去年東京奧運帶回金牌的「舉重女神」郭婞淳，今天身影難得不是出現在體育場館，她為成立20周年的中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）擔任代言人，一起相「挺」失家兒，致詞時還忍不住感動落淚。

CCSA長期服務與關懷全台育幼院、少年中途家園，以及安置院生、離院生，從民國91年成立，今年立案剛好20年；CCSA每年撫育超過千名失家兒，近年還服務司法後追、逆境少年、脆弱家庭和家暴處遇等，整合社區資源、舉辦自立工坊，今天盼透過「舉重女神」郭婞淳的代言，喚起社會大眾的關注，送愛給失家青少年。

郭婞淳透露，她是很相信「緣分」的人，因緣際會認識到CCSA，透過許多故事想起自己也曾因住所遭法拍，必須借助親戚家，心裡也被觸動。

「我相信『生命可以影響生命』，有人可以幫助、指引，對小孩的未來的改變是很大的。」說到眼眶泛淚的郭婞淳，除盼透過東奧後的關注增加，讓外界了解和關注CCSA，自己還解囊捐出15萬元台幣給協會。

CCSA 理事長雷倩表示，協會爭取的是每個孩子的生命機會，盼能讓孩子們「愈走愈好，愈來愈光明」。

CCSA創辦人兼秘書長洪錦芳感觸滿懷說，協會就像失家兒的「娘家」，除了陪伴更要接待失家的孩子；目前CCSA全台22縣市都有少年自立服務，10縣市設有自立宿舍，盼能幫助到更多失家兒童。