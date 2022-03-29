快訊

疫情多點爆發「是警訊」為何不升級？陳時中這樣說

威爾史密斯打人 妮可基嫚嚇到「下巴掉下來」實情曝光

舉重／生命能影響生命 郭婞淳任公益代言人觸發淚腺

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
CCSA創辦人兼秘書長洪錦芳（左）致贈感謝狀給代言人郭婞淳。記者曾思儒／攝影
CCSA創辦人兼秘書長洪錦芳（左）致贈感謝狀給代言人郭婞淳。記者曾思儒／攝影

去年東京奧運帶回金牌的「舉重女神」郭婞淳，今天身影難得不是出現在體育場館，她為成立20周年的中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）擔任代言人，一起相「挺」失家兒，致詞時還忍不住感動落淚。

CCSA長期服務與關懷全台育幼院、少年中途家園，以及安置院生、離院生，從民國91年成立，今年立案剛好20年；CCSA每年撫育超過千名失家兒，近年還服務司法後追、逆境少年、脆弱家庭和家暴處遇等，整合社區資源、舉辦自立工坊，今天盼透過「舉重女神」郭婞淳的代言，喚起社會大眾的關注，送愛給失家青少年。

郭婞淳透露，她是很相信「緣分」的人，因緣際會認識到CCSA，透過許多故事想起自己也曾因住所遭法拍，必須借助親戚家，心裡也被觸動。

「我相信『生命可以影響生命』，有人可以幫助、指引，對小孩的未來的改變是很大的。」說到眼眶泛淚的郭婞淳，除盼透過東奧後的關注增加，讓外界了解和關注CCSA，自己還解囊捐出15萬元台幣給協會。

CCSA 理事長雷倩表示，協會爭取的是每個孩子的生命機會，盼能讓孩子們「愈走愈好，愈來愈光明」。

CCSA創辦人兼秘書長洪錦芳感觸滿懷說，協會就像失家兒的「娘家」，除了陪伴更要接待失家的孩子；目前CCSA全台22縣市都有少年自立服務，10縣市設有自立宿舍，盼能幫助到更多失家兒童。

郭婞淳 舉重

延伸閱讀

帥到男主角吃醋！起底《25，21》「花美男擊劍前輩」　韓國最帥東奧國手堪比男團偶像

舉重女神郭婞淳造訪UBA決賽 超羨慕比賽氣氛

桌球／林昀儒拍下東奧對手挺進8強 鄭怡靜單打落馬

好讀周報／71歲奶奶練舉重 變辣嬤網紅

相關新聞

桌球／WTT球星挑戰賽林昀儒單日3戰 男雙先闖4強

WTT多哈球星挑戰賽持續熱戰，今天率先登場的寶島男雙組合林昀儒／廖振珽傳回捷報，兩人經過5局大戰擊敗瑞典組合，站上4強，...

舉重／生命能影響生命 郭婞淳任公益代言人觸發淚腺

去年東京奧運帶回金牌的「舉重女神」郭婞淳，今天身影難得不是出現在體育場館，她為成立20周年的中華育幼機構兒童關懷協會（C...

全中運／自由車場地賽移師台中 清水車場清消迎好手

推動台中自由車運動人才培育，台中市政府與花蓮縣政府合作，今年全國中等學校運動會自由車場地賽項目自4月8日至11日，將於台...

網球／NBA球員邁阿密賽快閃開店 煮咖啡給「英國楊丞琳」

2020年NBA因疫情採泡泡隔離復賽，當時巴特勒（Jimmy Butler）看似開玩笑賣起咖啡引發討論，而事實證明他確實想認真經營自己這嗜好，不但去年10月與電商平台合作上架，現在還於邁阿密網球公開賽

桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒晉級男單16強、鄭怡靜敗陣

台灣桌球好手林昀儒今天凌晨WTT球星挑戰賽男單32強賽以直落三橫掃法國選手凱辛，挺進16強，但桌球一姐鄭怡靜與瑞典選手柏...

桌球／陳思羽單日2勝 晉級WTT球星挑戰賽女單16強

台灣桌球女將陳思羽、日本選手長崎美柚前次交手，陳思羽以2比3吞敗，今天WTT球星挑戰賽再度碰頭，同樣5局激戰，陳思羽以3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。