全中運／自由車場地賽移師台中 清水車場清消迎好手

推動台中自由車運動人才培育，台中市政府與花蓮縣政府合作，今年全國中等學校運動會自由車場地賽項目自4月8日至11日，將於台中市清水自由車場登場，而台中市運動局也加強場地清消作業，以迎接全國好手。

台中市運動局長李昱叡表示，因應國內本土疫情升溫，為迎接來自全國的自由車好手，運動局日前進行自由車場運動場域防疫清消作業，賽事前全面進行消毒，賽事期間將由全中運籌備處依據全中運防疫規定辦理，落實防疫措施。

李昱叡指出，台中市自由車場位於台中市清水區鰲峰山，是全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道。市長盧秀燕積極培育國家人才、提升城市運動風氣，自由車場在歷經20餘年充分使用後，市府爭取中央資源與籌編預算，包含整建與改善照明工程，兩階段共投入2億餘元，並選在非賽季期間進行賽道養護工程，國內重要運動賽事均在台中市自由車場舉辦，成為國內自由車運動發展重要基地，提供國家訓練與賽事需求。

運動局提醒參賽教練、選手及入場觀賽者務必遵守防疫規定，依據111年全國中等學校運動會因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為，選手及隊職員須檢附相關健康證明文件才能參賽。

另入場觀賽民眾須持可辨識的身分證件、完整接種疫苗2劑且滿14日的證明或篩檢證明，並落實QR Code簡訊實聯制、配合場館防疫工作及全面禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥等，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

台中市運動局表示，台中運動場館及戶外運動場清潔維護與防疫工作不中斷，持續清潔維護並擴大消毒，包括路過頻率高的出入口及步道、座椅、遊具、體健設施，廁所也提高清消頻率，搭配次氯酸鈉消毒液噴灑等標準作業程序，確保戶外運動場域完成清消，期盼台中隊於全中運自由車運動爭取全國第一優異成績，為台中爭光，也歡迎民眾在賽事期間一同為選手加油打氣。