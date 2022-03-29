快訊

重訪泰國足球少年團：洞穴救援行動的奇跡18天

威爾史密斯正式發聲明文道歉 「我錯了，這不可原諒」

桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒晉級男單16強、鄭怡靜敗陣

中央社 / 記者黃巧雯台北29日電
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）。中央社
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）。中央社

台灣桌球好手林昀儒今天凌晨WTT球星挑戰賽男單32強賽以直落三橫掃法國選手凱辛，挺進16強，但桌球一姐鄭怡靜與瑞典選手柏格斯川在女單32強賽激戰5局，以2比3敗下陣來。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，林昀儒、鄭怡靜這次3線作戰，除了混雙晉級8強，男、女雙賽事也各自傳來好消息，同樣躋身8強行列。

鄭怡靜、林昀儒凌晨在單打32強賽分頭出擊，鄭怡靜迎戰排名第59的瑞典選手柏格斯川（LindaBergstrom），在以9比11、10比12丟掉前2局後，鄭怡靜展開反擊，以11比5、11比7連拿2局扳回一城，可惜決勝局未能脫困，以6比11爆冷輸球，無緣在16強對決台灣桌球女將陳思羽。

世界排名第6的林昀儒男單對手為排名第115的法國選手凱辛（Alexandre Cassin），雙方曾在2018年交手，林昀儒以直落三勝出。

林昀儒今天以12比10、11比7搶下前2局後，第3局未給對手太多機會，只讓對方拿下1分，以11比1勝出，16強門票到手。

「桌球教父」莊智淵凌晨同樣在男單32強賽登場，以1比3不敵中國選手趙子皓，無緣晉級。

林昀儒接下來除了男單賽事將與瑞典選手卡爾伯格（Anton Kallberg）爭奪8強席次外，今天也將面臨男單、男雙、混雙一日3戰的考驗；而陳思羽今天則將在女雙8強、女單16強爭取晉級門票。

林昀儒 桌球 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／寶島女雙告捷 4組雙打闖8強

桌球／卡達放國旗替林昀儒、鄭怡靜加油 陸網友出征WTT道歉

桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉級混雙8強

桌球／WTT卡達賽混雙一局未失 林昀儒、鄭怡靜奪今年首冠

相關新聞

桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒晉級男單16強、鄭怡靜敗陣

台灣桌球好手林昀儒今天凌晨WTT球星挑戰賽男單32強賽以直落三橫掃法國選手凱辛，挺進16強，但桌球一姐鄭怡靜與瑞典選手柏...

桌球／陳思羽單日2勝 晉級WTT球星挑戰賽女單16強

台灣桌球女將陳思羽、日本選手長崎美柚前次交手，陳思羽以2比3吞敗，今天WTT球星挑戰賽再度碰頭，同樣5局激戰，陳思羽以3...

超過4百企業參與 新年度運動企業認證起跑

教育部體育署為打造職工規律運動環境、營造全民運動友善氛圍，今天舉辦111年度運動企業認證起跑記者會；教育部次長兼體育署代...

網球／奧斯卡狀況百出 大威廉絲禮服開太大不小心露點

今年奧斯卡頒獎典禮充滿戲劇性，先是威爾史密斯（Will Smith）上台甩克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌震驚全場，隨後鏡頭捕捉到大威廉絲（Venus Williams）禮服走光露點，照片引起

網球／威爾史密斯奪最佳男主角 熱淚盈眶感謝大小威廉絲

威爾史密斯（Will Smith）以大熱姿態憑電影《王者理查》奪得最佳男主角獎項，在發表得獎感言時他忍不住熱淚盈眶，激動感謝美國網球姊妹「大小威廉絲」(Venus and Serena William

桌球／寶島女雙告捷 4組雙打闖8強

WTT多哈挑戰賽收下女雙亞軍的我國桌球女將黃怡樺、陳思羽，本周WTT多哈球星挑戰賽從會外賽持續挺進，今天會內賽首輪再以直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。