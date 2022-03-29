桌球／陳思羽單日2勝 晉級WTT球星挑戰賽女單16強

中央社 / 記者黃巧雯台北28日電
陳思羽。 新華社
陳思羽。 新華社

台灣桌球女將陳思羽、日本選手長崎美柚前次交手，陳思羽以2比3吞敗，今天WTT球星挑戰賽再度碰頭，同樣5局激戰，陳思羽以3比2勝出，完成甜蜜復仇，晉級女單16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽卡達站會內賽第2天賽程，台灣女雙組合傳來捷報，黃怡樺與陳思羽、鄭怡靜與李昱諄，下午先後闖進8強，而廖振珽男單32強以1比3不敵瑞典卡森（KristianKarlsson），無緣晉級。

世界排名第28的陳思羽晚間再度提拍上陣，女單32強出戰排名第63的日本選手長崎美柚（MiyuNagasaki），生涯3次碰頭，陳思羽僅拿下1勝，且兩人7天前剛在WTT挑戰賽過招，陳思羽以2比3敗下陣來。

陳思羽首局歷經4比5落後，隨後回穩，一口氣連拿5分反超，儘管對手一度追成2分差，但仍穩住陣腳以11比8先下一城，次局對手展開反擊，陳思羽以6比11讓出。

雙方第3局互有領先，陳思羽在連續化解對手2個局點後，關鍵時刻發生失誤，錯失1個局點的機會，以11比13棄守。

第4局戰況同樣膠著，陳思羽在10比9領先時，沉穩應對，以11比9扳平戰局，決勝局更是一鼓作氣，以11比4拿下勝利。

女單16強賽有機會上演「台灣內戰」，陳思羽將對決鄭怡靜與瑞典選手柏格斯川（Linda Bergstrom）之間的勝方。

陳思羽 桌球 鄭怡靜

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