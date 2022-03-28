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打造澎湖黃金海岸旅遊 「騎遇海岸」自行車列十大經典

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
圖／交通部觀光局澎湖國家風景區管理處提供
圖／交通部觀光局澎湖國家風景區管理處提供

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處執行觀光前瞻建設計畫─魅力旅遊據點營造，改善澎湖觀光基礎建設，並深度發展澎湖魅力據點，打造澎湖黃金海岸旅遊品牌「潮澎遊Wave Penghu」，營造主題式旅遊新體驗，串連小門鯨魚洞地質公園、北寮奎壁山地質公園、七美𩵺鯉灣遊憩區、東海遊憩區、林投沙灘、隘門沙灘、山水沙灘等7大景區，推出10條「潮澎遊」旅遊路線，網羅澎湖四季經典與6大黃金海岸旅遊線遊程。長年推動澎湖自行車旅遊的澎湖國家風景區管理處，更將多元自行車旅遊列為十大經典行程之首。

為打造澎湖黃金海岸旅遊線品牌，今天舉辦「潮澎遊Wave Penghu」記者會，特別有交通部觀光局副局長林信任、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處處長許宗民、澎湖縣政府參議陳淑娟、立榮航空及長汎旅行社代表等貴賓共襄盛舉。並特別邀請國際知名華裔設計師Daniel Wong以澎湖四季旅遊意象設計品牌視覺，長期旅居國外的他，直呼澎湖的美完全不亞於其他的海島國家。

「潮澎遊」與國內知名品牌及在地知名伴手禮跨界合作，推出一系列澎湖限定商品，讓遊客來澎湖旅遊也能買到國際知名設計師的跨界合作商品。

同時由國際知名藝人安妮擔任品牌觀光大使，並拍攝小門地質探索館宣傳影片，安妮表示，去年到澎湖留下許多動人如美人魚般美麗照片後，就成為澎湖的粉絲，也介紹「潮澎遊」旅遊路線，不論是路上、海上、與海下的各項活動都讓人流連忘返。更大力推薦給國內外友人4月底前到澎湖使用國旅券消費可以獲得的好康，鼓勵大家把握機會體驗健康活力的澎湖之旅。

「2022潮澎遊Wave Penghu」相關遊程即日起正式上線，詳情請可上交通部觀光局澎湖國家風景區管理處網站（https://reurl.cc/43lvRY）查詢。

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