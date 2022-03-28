超過4百企業參與 新年度運動企業認證起跑

教育部體育署為打造職工規律運動環境、營造全民運動友善氛圍，今天舉辦111年度運動企業認證起跑記者會；教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，體育署自105年起開辦「運動企業認證」，感謝全台企業與員工熱烈響應，透過資源整合，一同打造運動共好生態圈。

運動企業認證標章效期為3年，效期內可以獲得體育署專屬資源，如優先申請「企業聘用運動指導員補助方案」、每年免費提供一次科技體適能檢測等，更可獲得「運動企業生態圈」參與資格，目前累計已達465家企業參與運動企業認證，受惠員工總數超過82萬人。

「運動企業生態圈」為提供獲證企業互利互惠的合作平台，例如賽事交流、課程講座、B2B優惠方案等，搭配積分獎勵辦法，媒合獲證企業資源，促進職場運動交流，擴大運動企業的周邊串聯效益。

今年度持續優化「運動企業認證」申請作業，將過往廣受好評的線上試評功能，正式升級為線上投件，並簡化企業投件手續。同步為鞏固「運動企業認證」的永續發展，將透過「金質榮譽榜」獎勵15年內累積獲證達10年的企業，以鼓勵企業持續投資職工運動環境，增進員工身心健康，進而轉化推動運動健康觀念。

為支持運動企業認證，去年度多家獲證企業，積極擔任本次合作夥伴，包含王大夫一條根、珍煮丹、聯合利華、上海商業儲蓄銀行、高雄捷運等知名品牌企業，皆願意貢獻企業資源，響應體育署發展全民運動風氣的目標。