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超過4百企業參與 新年度運動企業認證起跑

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
111年度運動企業認證起跑記者會教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟致詞。圖／體育署提供
111年度運動企業認證起跑記者會教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟致詞。圖／體育署提供

教育部體育署為打造職工規律運動環境、營造全民運動友善氛圍，今天舉辦111年度運動企業認證起跑記者會；教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，體育署自105年起開辦「運動企業認證」，感謝全台企業與員工熱烈響應，透過資源整合，一同打造運動共好生態圈。

運動企業認證標章效期為3年，效期內可以獲得體育署專屬資源，如優先申請「企業聘用運動指導員補助方案」、每年免費提供一次科技體適能檢測等，更可獲得「運動企業生態圈」參與資格，目前累計已達465家企業參與運動企業認證，受惠員工總數超過82萬人。

「運動企業生態圈」為提供獲證企業互利互惠的合作平台，例如賽事交流、課程講座、B2B優惠方案等，搭配積分獎勵辦法，媒合獲證企業資源，促進職場運動交流，擴大運動企業的周邊串聯效益。

今年度持續優化「運動企業認證」申請作業，將過往廣受好評的線上試評功能，正式升級為線上投件，並簡化企業投件手續。同步為鞏固「運動企業認證」的永續發展，將透過「金質榮譽榜」獎勵15年內累積獲證達10年的企業，以鼓勵企業持續投資職工運動環境，增進員工身心健康，進而轉化推動運動健康觀念。

為支持運動企業認證，去年度多家獲證企業，積極擔任本次合作夥伴，包含王大夫一條根、珍煮丹、聯合利華、上海商業儲蓄銀行、高雄捷運等知名品牌企業，皆願意貢獻企業資源，響應體育署發展全民運動風氣的目標。

體育署除今天接續記者會辦理的北區說明會，4月1日將召開南區徵件說明會，中區徵件說明會則在4月8日舉行，歡迎全台企業免費報名參與。

111年度運動企業認證起跑記者會，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟（左五）及與會貴賓共同進行啟動儀式。圖／體育署提供
111年度運動企業認證起跑記者會，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟（左五）及與會貴賓共同進行啟動儀式。圖／體育署提供

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