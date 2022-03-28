網球／奧斯卡狀況百出 大威廉絲禮服開太大不小心露點

今年奧斯卡頒獎典禮充滿戲劇性，先是威爾史密斯（Will Smith）上台甩克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌震驚全場，隨後鏡頭捕捉到大威廉絲（Venus Williams）禮服走光露點，照片引起網友瘋傳。

威爾史密斯憑電影《王者理查》奪得最佳男主角獎項，電影中他飾演嚴父理查，立志要將要將威廉斯姐妹打造成叱吒網壇的傳奇人物，故事原型的大小威廉絲姐妹(Serena Williams)今天也來到現場，姐姐大威廉絲身穿白色低胸禮服，隨時都有走光的危機。

正當威爾史密斯發表得獎感言時，鏡頭照向大小威廉絲姐妹，不料大威廉絲的禮服真的開太大，一不小心就露點，該畫面被網友瘋傳，不過由於威爾史密斯揍克里斯洛克一事實在太吸睛，大家沒有太關注大威廉絲的走光事件，一名網友就寫下，「史密斯的一巴掌太驚人，以至於沒有太多人在意大威露點。」