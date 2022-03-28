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桌球／寶島女雙告捷 4組雙打闖8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
黃怡樺、陳思羽(右)=. 新華社
黃怡樺、陳思羽(右)=. 新華社

WTT多哈挑戰賽收下女雙亞軍的我國桌球女將黃怡樺、陳思羽，本周WTT多哈球星挑戰賽從會外賽持續挺進，今天會內賽首輪再以直落3拍下烏克蘭老將組合哈波諾娃（Hanna Haponova）／畢蘭柯（Tetyana Bilenko），和鄭怡靜／李昱諄都站上8強；連同林昀儒／鄭怡靜的混雙和林昀儒／廖振珽的男雙，共有4組寶島雙打站上8強。

兩組寶島女雙都從會外賽打起，黃怡樺／陳思羽延續前一站奪下亞軍氣勢，會外賽連勝兩場晉級會內賽，今天面對36歲哈波諾娃和38歲的畢蘭柯，3局各只讓對手拿下5分、6分、6分，順利站上8強，下戰將和德國組合米特勒姆（Nina Mittelham）／溫特（Sabine Winter）爭4強門票。

稍後登場的另組台將鄭怡靜／李昱諄，今天會內首輪面對羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）／朵拉戈瑪（Andreea Dragoman），第二局雖失守，但第四局挺過「丟士」考驗，10：10時連下2分，以局數3：1拿下勝利，下戰要碰另組德國組合索爾亞（Petrissa Solja）／華裔女將單曉娜。

鄭怡靜單打、女雙和混雙都有賽程，台灣時間今天凌晨她才和「小林同學」林昀儒打下混雙8強門票，下午打下女雙會內勝利，台灣時間今天深夜11點20分將在女單第二輪碰瑞典柏格斯川（Linda Bergstrom）。

陳思羽也是單、雙打並進，今天晚上10點女單第二輪將碰前一站也碰頭的日本19歲小將長崎美柚，若能上演甜蜜復仇，有機會和鄭怡靜16強會師。

林昀儒和鄭怡靜同樣身兼3項，他和「山豬」廖振珽的男雙已晉級8強，下戰將和瑞典組合爭4強席位，男單第二輪則要在凌晨出戰法國卡辛（Alexandre Cassin），尋求站上16強。

「桌球教父」莊智淵台灣時間明天凌晨0點40分迎接單打第二輪賽程，他將出戰大陸趙子皓；男單第二輪最先登場的廖振珽沒能再挺進，他今天以局數1：3敗給瑞典卡爾松（Kristian Karlsson），剩下男雙賽程。

鄭怡靜 林昀儒 陳思羽

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