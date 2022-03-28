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網球／威爾史密斯奪最佳男主角 熱淚盈眶感謝大小威廉絲

聯合新聞網 / 綜合報導
「王者理查」講述美國網球姊妹「大小威廉絲」與父親的故事。(美聯社)
「王者理查」講述美國網球姊妹「大小威廉絲」與父親的故事。(美聯社)

威爾史密斯（Will Smith）以大熱姿態憑電影《王者理查》奪得最佳男主角獎項，在發表得獎感言時他忍不住熱淚盈眶，激動感謝美國網球姊妹「大小威廉絲」(Venus and Serena Williams)。

在《王者理查》中，威爾史密斯飾演嚴父理查，立志要將要將威廉斯姐妹帶離加州康普頓黑人貧民區的街頭，站上世界舞台打進世界級球賽，成為叱吒網壇的傳奇人物。

已經多次和奧斯卡男主角獎擦身而過，威爾史密斯這次終於可以抱回獎盃，一上台領獎他就先回想這此飾演的角色，他坦言非常不簡單因為這部電影相當沉重，隨後他表示十分感謝大小威廉絲，願意相信他讓他出演這部電影。」

威爾史密斯是一位很情緒化的演員，這次在發表領獎感言時也不意外地留下男人淚，不過他強調掉眼淚的原因不是因為得獎本身，而是《王者理查》這部電影能被大家認可，更多優秀的演員也能被大家看見，也感謝大小威廉絲如此勵志感人的故事。

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