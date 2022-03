網球／威爾史密斯奪最佳男主角 熱淚盈眶感謝大小威廉絲

威爾史密斯(Will Smith)以大熱姿態憑電影《王者理查》奪得最佳男主角獎項,在發表得獎感言時他忍不住熱淚盈眶,激動感謝美國網球姊妹「大小威廉絲」(Venus and Serena Williams)。

在《王者理查》中,威爾史密斯飾演嚴父理查,立志要將要將威廉斯姐妹帶離加州康普頓黑人貧民區的街頭,站上世界舞台打進世界級球賽,成為叱吒網壇的傳奇人物。

已經多次和奧斯卡男主角獎擦身而過,威爾史密斯這次終於可以抱回獎盃,一上台領獎他就先回想這此飾演的角色,他坦言非常不簡單因為這部電影相當沉重,隨後他表示十分感謝大小威廉絲,願意相信他讓他出演這部電影。」

威爾史密斯是一位很情緒化的演員,這次在發表領獎感言時也不意外地留下男人淚,不過他強調掉眼淚的原因不是因為得獎本身,而是《王者理查》這部電影能被大家認可,更多優秀的演員也能被大家看見,也感謝大小威廉絲如此勵志感人的故事。

Will Smith’s full, emotional acceptance speech for Best Actor at the #Oscars:



pic.twitter.com/qoBVM0mWFC