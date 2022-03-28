HVL／中山、豐商寫霸業 收視開紅盤

110學年度HVL高中甲級排球聯賽昨天進行最終日賽程，史上最多冠的中山工商以局數3：1擊敗內湖高中，第3度三連霸、隊史第14冠一併入袋；去年挑戰8連霸失利的豐原高商，今年重返榮耀，壓軸戰擊敗內湖高工，收穫隊史第11冠，締造男甲紀錄，賽事也開出收視紅盤。

HVL甲級決賽轉播單位東森超視今天公布收視數字，HVL總決賽事3天共計12場賽事，以男子組冠軍戰收視最亮眼，豐商碰上內工的對決，25-49F收視率達0.84，瞬間收視破1，並奪下當日體育節目類收視排名第一名。

東森超視HVL及JHVL共計轉播28場賽事， 全台4歲以上約有173萬7千4百人收看，HVL高中甲組聯賽總決賽更吸引全台4歲以上約106萬3千9百人收看。