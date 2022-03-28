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足球／加拿大睽違36年再次踢進世界盃 缺陣主將看直播淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大闊別36年再次取得世足賽資格。 美聯社
加拿大闊別36年再次取得世足賽資格。 美聯社

加拿大今天在世界盃足球中北美洲資格賽以4比0大勝牙買加，闊別36年再次取得世界盃資格。

上一戰加拿大作客不敵哥斯大黎加，錯失提前出線世界盃的機會，此役對上已經確定被淘汰的牙買加，加拿大在主場以4：0大勝對手，提早一輪穩奪會內賽入場券，滿場球迷熱烈慶祝睽違36年的世界盃。

加拿大曾被視為「足球沙漠」，這次力壓長期在中北美稱霸的美國和墨西哥，在本屆世界盃會外賽表現極佳，拿下8勝4和1敗攻進23球失6球。此外，加拿大上一次晉級世界盃要追溯至1986年，當時他們在正賽連吞3敗，成為「3零部隊」出局，想不到一別就是36年，如今才終於回到世足舞台上。

加拿大陣中效力拜仁慕尼黑的王牌左後衛戴維斯 （Alphonso Davies），因先後罹患新冠肺炎和心肌炎，本輪都未能出席，不過他在家全程觀賽，當看到自己的祖國終於踢進世界盃，戴維斯激動淚崩吶喊：「我要去世界盃了！我要去世界盃了！我不敢相信，我流淚了，我的夢想成真了！」

加拿大 世足賽

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