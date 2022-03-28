桌球／卡達放國旗替林昀儒、鄭怡靜加油 陸網友出征WTT道歉

台灣桌球黃金混雙林昀儒和鄭怡靜在WTT挑戰賽多哈站直落三擊敗印度選手奪冠，不過由於賽前卡達桌球協會在IG宣傳賽事時放上我國國旗，引發中國抗議，WTT只好在微博發文道歉，稱「使用了錯誤的中華台北旗幟」。

林昀儒與鄭怡靜上週在決賽對上印度組合芭特拉（Manika Batra）與賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran），最終以直落三拍下對手，一局未失迎接今年聯手的第一冠，然而卡達桌球協會賽前在IG限時動態放上印度國旗和我國國旗，替兩邊選手加油，卻引來中國網友出征，中國桌協也提出抗議。

WTT緊急在微博發文致歉，表示卡達桌協在宣傳賽事時「使用了錯誤的中華台北旗幟」，這是技術人員的失誤，已經糾正並為錯誤致歉，未來會加強監督避免該類事故發生。

儘管WTT已出面道歉，中國網友的玻璃心仍碎了滿地，繼續表達不滿，「順便ins同步一下，謝謝！中國限定沒意思」、「誰不佩服WTT的賽事主辦能力，明明有正常圖不發，全挑視角畸形的」、「第幾回了，脖子上架著的是腦袋嗎？成天在這小地方噁心人沒夠是吧？」

卡達桌球協會在IG宣傳賽事時放上我國國旗，引發中國網友抗議。 圖／網友擷自卡達桌協IG