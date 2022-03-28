桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒、鄭怡靜晉級混雙8強

台灣桌球好手林昀儒晉級WTT球星挑戰賽男雙8強後，今天凌晨又與鄭怡靜攜手，混雙首輪以3比1擊退巴西組合，闖進8強，繼續朝衛冕之路邁進。

東京奧運桌球混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜24日在世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽卡達站高舉金盃後，又繼續投入同樣在卡達舉行的球星挑戰賽，且除了單打、混雙外，還將各自在男、女雙賽事登場。

林昀儒昨天下午與廖振珽在男雙首輪以直落三擊敗地主卡達組合阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab）與摩哈納迪（Ahmad Khalil Al-Mohannadi），挺進8強，今天凌晨又在混雙首輪與鄭怡靜合體，迎戰巴西組合伊西（Vitor Ishiy）與高橋布魯娜（Bruna Takahashi）。

林昀儒與鄭怡靜在以11比6搶下首局後，儘管次局被對手以11比7扳平，但「林鄭配」隨後回穩，第3、4局各以11比7、11比5搶下，順利前進8強，下一戰將與奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）與波坎諾娃（Sofia Polcanova）爭奪4強門票。

男單世界排名第6的林昀儒這次單打首輪輪空，32強賽將出戰排名第115的法國選手凱辛（Alexandre Cassin），而「桌球教父」莊智淵、廖振珽也將在32強賽分頭出擊。

鄭怡靜今天一日兩戰，女單32強賽將對戰瑞典選手柏格斯川（Linda Bergstrom），女雙則與李昱諄將在首輪登場，而另組女雙組合黃怡樺與陳思羽也將亮相。