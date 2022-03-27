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HVL／中山再寫3連霸 豐商重返王座

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
豐商相隔一年重返王座，帶回隊史第11冠。圖／高中體總提供
豐商相隔一年重返王座，帶回隊史第11冠。圖／高中體總提供

110學年度HVL高中甲級排球聯賽今天進行最終日賽程，史上最多冠的中山工商再以25：22、23：25、25：20、25：16擊敗內湖高中，第3度三連霸、隊史第14冠一併入袋；去年挑戰8連霸失利的豐原高商，今年重返榮耀，壓軸戰以25：22、25：9、22：25、25：18擊敗內湖高工，收穫隊史第11冠，締造男甲紀錄。

中山曾於86至88以及92到94學年度完成三連霸，本季擊敗內中，締造隊史第三次三連霸，以跨季27連勝之姿第14次奪下HVL后冠，也是HVL賽史最多冠紀錄。

中山執行教練黃微雯表示，冠軍戰過程緊張，心情還有點起伏，但也交代球員別想太多，正式帶隊邁入第3年的她說：「大家都想拉下我們，我們就要比別人更努力。」

上季志在8連霸的豐商，4強提前失利，今年重返榮耀，拿到豐商最高23分的陳恩獲頒MVP，女子組MVP由廖嘉安獲得。

豐商斬獲隊史第11冠，超越華僑高中，獨居男甲奪冠次數最多隊伍，場邊指揮作戰的豐商教練葉忠桂說：「要重新站起來本來就不容易，而且陣容和去年完全不一樣，沒想到隔一年我們就回來，對小朋友來說滿不容易的，而且我們預賽起就打得起起伏伏。」

陳恩透露，自己膝蓋、肩膀都不舒服，還打到快抽筋，表現不算好，「MVP頒給我，我有點心虛，我覺得全隊都是MVP，要我頒我想會我會頒給學校。」不過葉忠桂指出，陳恩得帶傷上陣，但是到這一步了，任何不舒服也都沒放在心上了，「他覺得表現不夠好，我覺得很OK了！」

拿下14分的賴建豪提到，豐商這一冠對他意義重大；他國中才接受正規訓練，一直到高三才報上HVL，「從一開始什麼都不會真的很痛苦，到現在可以拿冠軍，對我以後打球會更有信心！」

賴建豪本來是田徑短跑選手，因為身高夠高被找進排球隊，上季沒有報到，但對學長們提前失利歷歷在目，他說：「不會緊張，而且很想贏，好不容易晉級，第四名我們不想要，大家都想一舉把冠軍拿下來！」

中山工商完成隊史第3度的HVL女甲3連霸。圖／高中體總提供
中山工商完成隊史第3度的HVL女甲3連霸。圖／高中體總提供

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