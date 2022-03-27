企排／頂住鯨華攻勢 台電女排寫6連霸

走過例行賽的跌跌撞撞，高雄台電女排今天在企業17年甲級男女排球聯賽總冠軍賽第2戰擊敗台北鯨華隊，在3戰2勝制的總冠軍賽直接鎖定金盃，完成6連霸外也和台電男排再次囊括雙冠。

台電今天以25：19先下一城，但第二局遭鯨華以25：21扳平；第三局台電以25：20搶下，局數「聽牌」後第四局前段仍拉不開差距，局末靠李諭和曾琬羚聯手發揮，才以25：20拿下，完成連霸任務。

台電執行教練王前鑌讚說，雖是連贏兩場，但鯨華的速度和防守都優於台電，戰術也很多元，「我們靠團隊戰術，不斷想配套，提高成功率，虛虛實實去攻擊。」

台電的「自由女神」楊孟樺第一句感想也是大喊「好辛苦喔」，她指出各隊補強外援都想瞄準台電，例行賽就可以感受到滿滿壓力，總冠軍賽壓力更是爆表，今天終於完成任務，讓昨天只睡3小時的她卸下心頭大石。

冠軍戰還出現一個小插曲，第四局24：20，台電進攻被救回，但有球迷先「放炮」，將黃色綵帶丟到場中，讓比賽一度中斷；鯨華教練「小牛」鄧衍敏無奈說，當下甘可慧就掉下眼淚，氣勢也和眼淚一起下墜。