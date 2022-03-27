快訊

大港開唱出事了 美秀集團貝斯手失足墜落緊急送醫

竹北一國小某班明停課1天 疑2年級學生家長確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企排／頂住鯨華攻勢 台電女排寫6連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，彭(糸吾)媃（左）網前攻擊。記者侯永全／攝影
高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，彭(糸吾)媃（左）網前攻擊。記者侯永全／攝影

走過例行賽的跌跌撞撞，高雄台電女排今天在企業17年甲級男女排球聯賽總冠軍賽第2戰擊敗台北鯨華隊，在3戰2勝制的總冠軍賽直接鎖定金盃，完成6連霸外也和台電男排再次囊括雙冠。

台電今天以25：19先下一城，但第二局遭鯨華以25：21扳平；第三局台電以25：20搶下，局數「聽牌」後第四局前段仍拉不開差距，局末靠李諭和曾琬羚聯手發揮，才以25：20拿下，完成連霸任務。

台電執行教練王前鑌讚說，雖是連贏兩場，但鯨華的速度和防守都優於台電，戰術也很多元，「我們靠團隊戰術，不斷想配套，提高成功率，虛虛實實去攻擊。」

台電的「自由女神」楊孟樺第一句感想也是大喊「好辛苦喔」，她指出各隊補強外援都想瞄準台電，例行賽就可以感受到滿滿壓力，總冠軍賽壓力更是爆表，今天終於完成任務，讓昨天只睡3小時的她卸下心頭大石。

冠軍戰還出現一個小插曲，第四局24：20，台電進攻被救回，但有球迷先「放炮」，將黃色綵帶丟到場中，讓比賽一度中斷；鯨華教練「小牛」鄧衍敏無奈說，當下甘可慧就掉下眼淚，氣勢也和眼淚一起下墜。

遺憾沒延長戰線，鄧衍敏坦言十分難過，「大家給我們很多期待，但我們還沒茁壯到扳倒最強韌的台電女排，但我們沒放棄，再給我們一點時間。」

高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，台電曾婉羚（左）與鯨華廖苡任網前攻防。記者侯永全／攝影
高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，台電曾婉羚（左）與鯨華廖苡任網前攻防。記者侯永全／攝影
高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，台電李姿瑩（左）網前攻擊。記者侯永全／攝影
高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，台電李姿瑩（左）網前攻擊。記者侯永全／攝影
高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，球員在場中相擁慶賀。記者侯永全／攝影
高雄台電昨在企業排球冠軍賽力克臺北鯨華封后，球員在場中相擁慶賀。記者侯永全／攝影

排球 小牛

延伸閱讀

企排／新血補戰力 台電男排締造8連霸

新北又停電了！ 三重、蘆洲、五股上千戶受影響

大潭電廠移工確診 台電：電廠正常運作、供電不受影響

影／大潭電廠多名泰籍移工確診 宿舍出現症狀引起警覺

相關新聞

企排／新血補戰力 台電男排締造8連霸

去年當家主攻手黃建逢雖宣布退休，企業排球聯賽衛冕軍屏東台電在第17季補進劉鴻敏和黃正良兩門大砲，今天總冠軍賽兩人也聯手發...

HVL／中山再寫3連霸 豐商重返王座

110學年度HVL高中甲級排球聯賽今天進行最終日賽程，史上最多冠的中山工商再以25：22、23：25、25：20、25：...

企排／頂住鯨華攻勢 台電女排寫6連霸

走過例行賽的跌跌撞撞，高雄台電女排今天在企業17年甲級男女排球聯賽總冠軍賽第2戰擊敗台北鯨華隊，在3戰2勝制的總冠軍賽直...

越野賽／勝率百分百！雷里莎傷後復出仍奪冠

亞洲最佳越野三項賽事 2022 XTERRA Taiwan 越野跑30K組波瀾不興，上屆42K男子組冠軍「小帥」周青以2...

大專女壘聯賽／暨南大學連2戰完封對手奪2連霸

110學年度大專校院女子壘球聯賽本週末進行決賽，衛冕軍暨南大學靠著U18世界盃國手柯夏愛連2天完封台北市大，加上林紀紜的...

網球／邁阿密有望重返球王 梅德維夫：增添動力

短暫當了「世界球王」的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），本周邁阿密網賽有機會再擠下目前排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），他承認說：「這絕對讓我多了很多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。