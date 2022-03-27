越野賽／勝率百分百！雷里莎傷後復出仍奪冠

亞洲最佳越野三項賽事 2022 XTERRA Taiwan 越野跑30K組波瀾不興，上屆42K男子組冠軍「小帥」周青以2小時26分39秒收下個人第4冠，傷後復出的雷里莎以2小時57秒36秒第四度封后，兩人在這項比賽奪金率都是百分百。

每場都是由獨特的環境、獨一無二的感受交織而成的XTERRA Taiwan，今天參加30K組、14K組和7K組選手依序從墾丁石牛溪農場出發，其中男子越野跑30K組成周青「一個人的武林」，毫無懸念奪冠的他說：「今天就是穩穩發揮，一出去就獨跑領先到底。」這是他繼2018在21K、2019在26K，2021在42K稱王後的第4冠，跑遍台灣無敵手。

女子組30K戰況一如賽前所料，2018年拿到21K冠軍、2019年收26K冠軍、2021年奪28K冠軍的雷理莎，以2小時57秒36封后，她分享說，4度參賽雖然都是冠軍，但今年這一冠有特殊意義。

雷理莎去年底髖關節小轉骨受傷，休息了兩個多月，今年初才恢復訓練，她分享說：「這是傷後復出首役，第一場就比30K其實有點太『硬』，上坡超陡跑得超辛苦的，賽前本想說無傷完賽就好，名次隨緣，但感覺有機會奪冠，還是忍不住拚了。」

除了雷里莎外，去年獲得10K組冠軍的姊姊雷艾美也參加14K組，雷里莎說：「我們姊妹很愛一起比賽，墾丁本來就是我們的最愛，所以每年XTERRA Taiwan我們一定會來，比完賽再留下來玩一天，吃吃喝喝再開開心心回家。」