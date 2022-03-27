企排／新血補戰力 台電男排締造8連霸

去年當家主攻手黃建逢雖宣布退休，企業排球聯賽衛冕軍屏東台電在第17季補進劉鴻敏和黃正良兩門大砲，今天總冠軍賽兩人也聯手發揮，助隊以局數3：1擊敗台中太陽神隊，完成企排男子組8連霸。

企排從6年開始增加女子組賽事，第17年改變賽制，由例行賽龍頭直接晉級總冠軍賽，例行賽2到5名進行交叉對決，台中太陽神脫穎而出取得挑戰台電的資格；昨天總冠軍賽先奪勝的台電，今天前兩局分別以25：23、25：19拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第三局兩方打得拉鋸，太陽神一度取得23：22領先，但「黃金左手」吳宗軒接續重扣直接打在網帶，雙方再度戰平，但台電劉鴻敏發球失誤，讓太陽神取得24：23的「局末點」，並在焦璿誠網前對峙得手下以25：23搶下局數。

第四局兩隊仍一路纏戰，17：17時吳宗軒連兩顆攻擊出界，第三球雖突破，台電黃正良斜線攻擊也得手，助隊領先擴大到20：18；接續蔡沛彰快攻、黃正良重扣得手，加上焦璿誠攻擊出界，台電取得23：20優勢，黃正良得分後台電取得「冠軍點」，戴儒謙第一個「冠軍點」就直接發球得分，助隊以局數3：1迎接冠軍。

太陽神在3戰2勝制的總冠軍賽沒能扳倒衛冕軍，讓台電完成8連霸，企排17年就有12年都收下金盃，台電執行教練李鎮鰻說：「第三局發球亂掉，還好第四局有回來。」台電第17季例行賽雖遭太陽神中斷跨季60連勝，但李鎮鰻認為壓力反而釋放，「有輸球才會進步，例行賽輸，才沒有壓力。」