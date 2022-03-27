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大專女壘聯賽／暨南大學連2戰完封對手奪2連霸

中央社 / 台北27日電
暨南大學連2戰完封對手奪2連霸。 暨南大學臉書粉絲團
暨南大學連2戰完封對手奪2連霸。 暨南大學臉書粉絲團

110學年度大專校院女子壘球聯賽本週末進行決賽，衛冕軍暨南大學靠著U18世界盃國手柯夏愛連2天完封台北市大，加上林紀紜的火燙打擊表現，打下2連勝奪冠，完成2連霸。

USL大專女壘聯賽原為錦標賽，上學年度首度改制為聯賽，由暨南大學拿下首冠。本季參賽6隊經過3循環預賽，暨大僅在預賽最終戰不敵北市大，吞下2季來的首敗，但仍以14勝1敗、預賽第1之姿闖進冠軍賽，對決預賽戰績11勝4敗、尋求首冠的北市大。

暨大昨天在冠軍賽首戰推出球速破百的大一投手柯夏愛先發，演出7局完封勝。打線雖在前5局僅以1比0領先，不過6局下靠第4棒、去年U18明星球員林紀紜在滿壘時的清壘安打掃回3分奠定勝基，幫助球隊以4比0搶下冠軍賽首勝。

今天暨大打線自開賽起就有發揮，林紀紜適時安打送回第1分，3局上靠著攻勢串聯打下4分大局；第4局林紀紜轟出3分全壘打，第5局持續有分數進帳，將比數拉開為11分差，最終在5局打完後以11比0提前收下勝利。大二的林紀紜單場4打數4支安打、包辦7分打點，拿下功勞獎。

柯夏愛今天再度先發上陣，完投5局只被擊出1支安打，連2戰繳完封勝，助隊奪冠並拿下投手獎。總教練林佩君透露，考量昨天柯夏愛對北市大的狀況不錯，賽後就有詢問她的身體狀況，「她沒有疲勞，就讓她繼續先發，今天她一樣有穩定發揮。」

柯夏愛透露，去年底打完U18世界盃，返台後投球姿勢有點跑掉，日前隨亞運培訓隊在國訓中心，狀況一直不太理想，但有在這次大專聯賽即時調整回來，她也自認這2戰表現不錯，「對自己很滿意。」

進入暨大第1年就幫助球隊打下大專聯賽2連霸，柯夏愛笑說很開心，「感覺有為暨大付出一點點。」接下來她也將目標放眼9月的杭州亞運，「希望能拚正選名單。」

亞運 女壘

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