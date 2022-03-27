網球／邁阿密有望重返球王 梅德維夫：增添動力
短暫當了「世界球王」的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），本周邁阿密網賽有機會再擠下目前排名第一的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），他承認說：「這絕對讓我多了很多動力。」
梅德維夫是邁阿密名人賽頭號種子，今天沒費太多力氣就以6：4、6：2拍下「英國希望」墨瑞（Andy Murray），不過想要重返球王，他至少要打進4強，代表至少還要3勝。
特別的是，墨瑞和梅德維夫就是近18年來唯二突破「三巨頭」約克維奇、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），曾經登上世界第一的球員，墨瑞是2016年11月到2017年8月，梅德維夫則是在今年2月28日登上球王寶座，但因印地安泉名人賽提早出局，他只當了3周「球王」就再退位。
墨瑞曾兩度在邁阿密登頂，今年持外卡卻抽到「籤王」，第二輪出局代表前冠軍只剩波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）還沒出局。
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