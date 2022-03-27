桌球／WTT球星挑戰賽 林昀儒、廖振珽挺進男雙8強

台灣桌球一哥林昀儒與廖振珽今天在WTT球星挑戰賽男雙首輪賽事合體，僅花不到16分鐘，就以3比0淘汰地主卡達組合，闖進8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽卡達站今天展開會內賽賽程，林昀儒單打、男雙、混雙3線出擊，今天一日兩戰，先在男雙首輪與廖振珽聯手，明天凌晨再與一姐鄭怡靜搭檔征戰混雙，挑戰連2站混雙賽事奪冠。

林昀儒與廖振珽這次男雙會外賽連過2關，會內賽首輪對手為地主卡達組合阿布杜瓦哈（MohammedAbdulwahhab）與摩哈納迪（Ahmad Khalil Al-Mohannadi），「林廖配」在度過開局亂流後，趁著對方失誤，拉出一波8比0攻勢反超，並以11比5先馳得點。

林昀儒與廖振珽次局乘勝追擊，以11比4拿下，第3局遭遇對手抵抗，一度被追成1分差，所幸「林廖配」穩住陣腳，以一波6比2攻勢收尾，最終以11比6勝出。

「林廖配」晉級8強賽後，將遭遇到剛在前一站挑戰賽奪冠的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。

另外，同時間登場的還有「桌球教父」莊智淵與彭王維，男雙首輪出戰韓國組合趙大成（ChoDaeseong）與安宰賢（An Jaehyun）「莊彭配」儘管以11比8搶下首局，但第2、3局各以9比11、8比11讓出。

「莊彭配」關鍵第4局在錯失2個局點機會後，驚險以13比11扳平戰局，可惜決勝局未能突圍，以7比11敗下陣來。