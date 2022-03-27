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網球／邁阿密提前落馬被酸 「英國楊丞琳」瑞度卡努反擊
英國「一姊」瑞度卡努（Emma Raducanu）去年美網寫下灰姑娘奪冠的驚奇故事，但接續再沒代表作，本周在邁阿密網賽第二輪提早出局後更出現許多批評，但她為自己捍衛，表示自己仍致力在提升實力，「酸民」不該單方面出一張嘴。
首輪輪空的瑞度卡努，在將近3小時的馬拉松大戰先盛後衰，以6：3、4：6、5：7敗給捷克對手絲妮柯娃（Katerina Siniakova）後，社群平台上有些批評，指她將太多專注力「分心」給贊助商，成績才不如去年美網亮眼。
不過瑞度卡努堅持說，她仍專心在球場上，「或許你只是看到新聞或是社群民台，看到我簽了個合約，這感覺有點誤導，因為我一天花5到6個小時訓練，一天有12小時待在俱樂部，但當我發了張貼文是在去訓練的路上，突然間我就不是專注在網球了。」瑞度卡努直呼如此指控「不公平」，但在此同時自己也在學習對外界雜音不要太敏感。
目前排名13的瑞度卡努再次強調，她花費的贊助商的時間真的有限，可能一季才3到4天，「真的沒有那麼多。」
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