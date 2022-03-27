中華奧會成立百年 主席林鴻道推動7願景

中華奧會成立於民國11年，今年適逢慶祝百周年，將舉辦一系列慶祝活動，首場活動今天由中華奧會與中華民國奧運人協會、台灣體育運動大學共同舉辦「我國參加國際奧會百周年論壇」，期盼撫今追昔，感動重現，集眾人智慧再現新局，增進產官學界的互動，發揚奧林匹克快、更高、更強、更團結的精神。

中華奧會前身是中華業餘運動聯合會，同年受到國際奧會承認，開啟中華奧會參與奧林匹克各項活動的契機，迄今已屆一百周年，歷經王正廷、郝更生、周至柔、鄧傳楷、楊森、徐亨、沈家銘、鄭為元、張豐緒、黃大洲、蔡辰威及林鴻道等12位主席辛苦耕耘，帶領中華奧會參與國際賽會，創造輝煌成績、爭取國際友誼，成為台灣連結國際體壇最重要的橋樑。

為慶祝百周年慶，中華奧會今年將舉辦包括專題論壇、繪畫比賽、文物展覽、慶祝酒會、邀請外賓及各運動協會共同冠名盃賽等，讓更多人參與奧林匹克活；中華奧會林鴻道主席十分重視奧會百周年慶祝活動，多次親自指導相關籌備工作，今年首場論壇，特別以「讓體育運動成為國人生活的一部分 從中華奧會的社會責任談起」為主題，結合他對奧會7大工作事項願景，發表精彩專題演講。

林鴻道指出，透過深耕奧林匹克教育，奧林匹克精神深入台灣的每一個角落，讓全台灣都成為運動員參與國際體壇的後盾。深耕奧林匹克教育，我們所有體育人都應該站在第一線，自助而後人助，為深耕奧林匹克教育努力。

林鴻道希望將台灣的體育表現，推入國際體育運動前百分之10國的目標，「4面金牌」就是達標的指標；他也相信，以目前我國運動員的表現，絕對有達標的潛力。