運動舞蹈／全國總統盃錦標賽 林立謝汶芯成人A組標準舞3連霸

111年度第21屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽，26日於台北市立體育館熱鬧開跳，林立/謝汶芯摘下成人A組標準舞金牌，輕鬆完成三連霸；林詠鉦/莊雅晴拿走成人A組拉丁舞金牌，至於達成幾連霸，他們自己都搞不清楚。

這也是今年全國排名積分賽暨國手選拔十三站的第一站，並首度在成人A組標準舞與拉丁舞比賽嚐試採用大滿貫賽制，中華舞總表示，未來全國比賽部分賽事，考慮均採用大滿貫賽制，來增加比賽的精彩度。

小將藍郁翔今年參加二十一歲以下青年A組拉丁舞與標準舞，與成人A組拉丁舞與標準舞四項比賽，共拿下一金一銀一銅，表現仍舊耀眼。

運動舞蹈常勝軍的林氏兄弟--林詠鉦與林廷駿，兩人因年齡漸長，參加的項目愈來愈少，今年兩人都僅參加一項比賽，林詠鉦參加的是成人A組拉丁舞；林廷駿則參加成人A組標準舞，林詠鉦奪得金牌；林廷駿拿下銀牌。林詠鉦到底是幾連霸，他自己都記不清了。現在兩人除了訓練、比賽外，也身兼教練，擔負起教導、提攜新人之責。

青年好手林傳恩今年轉職業組，在職業新星A組拉丁舞中奪得金牌；職業A組拉丁舞抱回銀牌，對於職業首戰就拿到一金一銀的好成績，令他相當滿意，他表示，目前在考博士班，為了兼顧學業，考慮了許久，最後下定決心轉職業，未來希望透過教育來推動運動舞蹈。他認為，業餘選手重視的是體力、表現、張力；而職業選手則回歸舞蹈的品質。

金門縣非常重視運動舞蹈，去年首度有兩對選手林冠佑/唐嘉琝、林冠均/陳薇淇入選國手，今天本來由金門體育會理事長唐麗輝議員率領小選手們來台北參賽並授證，結果卻因天候因素，無法成行，令小選手們既難過又傷心。中華舞總方面表示惋惜，並與選手及家長們溝通，討論後續妥善之處理方式。

成人A組標準舞毫無懸念由國內標準舞第一把好手林立/謝汶芯摘下金牌；林廷駿/陳怡安拿走銀牌；小將藍郁翔/劉靜則獲得銅牌。

成人A組拉丁舞同樣無懸念由林詠鉦/莊雅晴拿走金牌；葉紘/張瑜庭銀牌；董誠哲/葉奕萱銅牌。小將藍郁翔/劉靜則排在第四名。

二十一歲以下青年A組標準舞，小將藍郁翔/劉靜奪得金牌；李瑾曄/林千暄銀牌；李佳曆/翁翊睿銅牌。

二十一歲以下青年A組拉丁舞，董誠哲/葉奕萱金牌；小將藍郁翔/劉靜銀牌；曹博程/陳妍安銅牌。

職業新星A組標準舞，曾建嘉/邱薏芳金牌；徐雍智/萬佳縈銀牌；吳嘉駿/陳貝雅銅牌。

藍郁翔與劉靜。 主辦單位提供

藍郁翔與劉靜。 主辦單位提供

林詠鉦與莊雅晴。 主辦單位提供

林詠鉦與莊雅晴。 主辦單位提供