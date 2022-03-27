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排球／台中人集氣！豐商男排挺進HVL冠軍賽 今天下午4點決戰
台中市潭秀國中男排、雙十國中女排於在JHVL稱王封后，緊接激烈的110學年度高中排球甲級聯賽四強賽昨在屏東縣立體育館登場，台中市豐原高商男排力退明德高中，順利挺進冠軍戰，今天下午4點爭金盃；東山高中女排今日12點與南湖高中爭季軍，教育局邀市集氣加油。
四強賽，豐原高商男子排球隊以3:1擊敗明德高中，拿到爭冠門票。隨隊教師莊世賢指出，今年豐商不需背負連霸壓力，他期許球員爭冠軍，毫無保留「放」開來打，專注享受比賽樂趣。
東山高中女排今天中午與南湖高中奪季軍，教練康金塗勉勵球員，勇敢打出每一顆球，永不放棄、球不落地，全力以赴面對每場挑戰。
教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕重視體育發展且逐年穩健編列預算經費，豐原高商、東山高中選手多是台中在地子弟，學校體育三級銜接的成果，長期以來不少熱心人士與單項協會支持，讓選手專心打球。
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