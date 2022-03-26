街舞／卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽 香堤廣場開跳

身為年輕人最愛的零食首選「卡迪那」，為了鼓勵青少年積極正向的運動態度，致力於推廣街舞賽事，用實質的影響力鼓勵熱愛街舞的朋友。備受矚目的「2022卡迪那NON-STOP不喊卡街舞賽」今年已邁入第三屆，今、明兩天在台北市信義區香堤廣場舉辦，共計有114隊、人數逾700人的台灣熱舞菁英共聚一堂熱鬧起舞，賽事共分成國中小排舞組（9隊）、高中排舞組（35隊）、Battle3on3組（62隊）以及卡迪那創意組（8隊）共4組，爭奪總獎金超過15萬元的舞者爭霸戰。

這項比賽首度移至人潮洶湧的台北市信義區香堤廣場，考驗想奪下冠軍的舞林高手的「強心臟」。而超華麗評審陣容更是吸引各界好手前來齊聚切磋，可說是集結街舞圈最強大、最專業的評審陣容，也讓賽事的成績更具有說服力。

國中小排舞組評審是Tiger小虎（大目老師編舞助教、藝人肢體訓練師，指導過羅志祥、五月天、CTO等）、雅君（女力嘻哈的代表，擔任各大校社團及舞蹈教室指導老師）、Joy（世界街舞錦標賽台灣區Mega crew冠軍）；高中排舞組一德（街舞第一季亞軍）、黑妹（HHI台灣區第二名）、剛一（2018年世界街舞錦標賽台灣區冠軍和囂張世界霹靂舞爭霸總決賽台灣代表隊第五名）；人數最多的Battle3on3組評審是哈妹（曾擔任張惠妹、SHE演唱會專屬舞者）、黑爸（HHI world final best 4、Malaysia whassup doc x fresh hip hop battle champion）和Pop Pop Joe（曾擔任周杰倫演唱會編舞師）；卡迪那創意組的評審有菜菜（所屬舞團ㄎㄨㄢˊ曾獲台大盃冠軍、捷運盃公開組亞軍）、小林（擔任高爾宣、五堅情演唱會編排）和鮮鮮（2017 Miss Ko舞者）。目前街舞已納入未來奧運競賽種類，他們將傳承多年大賽經驗予本次參賽者，齊心為台灣街舞文化努力，誓言孕育出更多在地街舞菁英。

在賽事中還邀請到去年高中組冠軍「蘋果家族」回鍋擔任活動開場表演嘉賓，帶著去年冠軍的光環演出，勢必將讓賽事推向最高潮。