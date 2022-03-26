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全國身障運／台北市高雅茹射破聽障射擊全國紀錄

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
台北市聽障射擊女將高雅茹（右三）打破本屆賽事第一項全國紀錄。 圖／全國身心障礙國民運動會新聞組提供
台北市聽障射擊女將高雅茹（右三）打破本屆賽事第一項全國紀錄。 圖／全國身心障礙國民運動會新聞組提供

全國身心障礙國民運動會射擊賽，台北市聽障選手高雅茹在女子10公尺空氣手槍以總分559分勇奪金牌，並突破聽障射擊的全國紀錄。高雅茹賽後表示，因為有先前累積的經驗，比賽時更懂得如何分配射擊時間，表現才能更加穩定，打破紀錄則為預料之外。

因為參加中華民國聽障運動協會所舉辦的體驗營，高雅茹開啟射擊選手之路。在2009年第一次參賽聽障奧運，就奪得一銀一銅的佳績，四年後又再添得一面銅牌，亮眼的成績壓力也隨之而來；高雅茹表示，在被大家看見之後，覺得自己的責任更重，在遇到瓶頸時，會與教練討論，檢視待改進的地方。

聽力的損失在生活中造成諸多不便，高雅茹表示，國小時曾遭受同儕霸凌，她自認個性好強，躲在暗處只會被欺負的更嚴重，所以她鼓勵其他有一樣處境的同學，應該要站出來替自己發聲。

個性既好強又大膽，高雅茹曾經獨自一人赴美求學，只為了學習英文，她認為台灣的環境，手語教育發展較不完全，無法將英文學習精通，因此決定憑藉自己的能力，賺取經費出國讀書。談及在國外生活最困難的地方，她認為「溝通」仍是一大難題，但是只要自己有心想要克服，最終都能找到屬於自己的方式。

高雅茹也對藝術設計有興趣，平時會接洽設計相關工作，並會製作蛋糕、甜點，未來希望能成立自己的設計品牌。

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