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越野三項／ XTERRA Taiwan 林彥君越野初鐵完賽

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
林彥君初鐵順利完賽。圖／XTERRA Taiwan提供
林彥君初鐵順利完賽。圖／XTERRA Taiwan提供

去年底前完全不會游泳還曾溺水的藝人「151」林彥君，今天海泳雖是最後一位上岸，仍以5小時49分24秒在2022 XTERRA Taiwan越野三項完賽，繼KOM台灣自行車登山王挑戰、全運會後，又完成一個「不可能的任務」。

亞洲最佳越野賽2022 XTERRA Taiwan今天在墾丁登場，共有上千位越野同好一起撒野墾丁，其中包括去年完成越野兩項，今年首度挑戰越野三項的藝人「151」林彥君。

會叫做「151」，因為她的身高只有151公分。那為何一個連游泳都不會的人，會來參加越野三項，理由更有趣。林彥君說：「去年比完越野兩項後的選手之夜，我獲贈今年越野三項免費參賽名額。」

都說「免費」的最貴，這回林彥君體會到了。「去年抽到這個名額後，我揪朋友一起來，沒人理我。」今天完賽後雖得到很多讚美，林彥君苦笑說：「現在問我明年會不會再比，我可能需要冷靜一下再回答。」

但按以往參與鐵人賽經驗，很多選手抵達終點後都說再也不比了，隔年又來了，但不知林彥君是否也一樣就是。

身高只有151公分，大學念的是分子科學工程，林彥君坦承，壓根沒想過，自己有一天會跟「運動員」扯上關係，這一切，得從四年前談起。

原來四年前朋友揪她騎車環島，她想說可以陪騎三天，結果剛好有個主持被換角，時間空下來了，就借了一部車跟著去環島，沒想到卻是災難的開始。「第一天好不容易騎到休息點，其他團員都已吃飽喝足，準備往下一個點了。」

林彥君超沮喪，但隊友跟她說：「沒關係，騎不動可以搭保姆車。」好勝的她撐完兩天，第三天終於可以看到倒數第二名團友的車尾燈，就這樣一天進步一點，竟也完成了21天環島。」

回來後，免費借新車給她環島的店家說：「我算便宜一點給你，你要不要乾脆把這台車買回家。」就這樣，林彥君入手人生第一台公路車。

隨後林彥君認識愈來愈多騎車的朋友，大家都在討論的經典賽事KOM台灣自行車登山王挑戰，挑起她的興趣。「有這麼難嗎？」她想，不只是想，2019年她先在夏季登山王拿到門票，然後同年成為首位在台灣KOM完賽藝人。

去年林彥君又被「阿丹」江勝山推坑，報名新北登山車賽全運會選拔賽，結果還真的選上了，也去比了全運會登山車下坡賽，雖然沒能站上頒獎台，但又寫了項里程碑。

參加XTERRA Taiwan越野三項前，林彥君坦言根本不會游泳，還曾溺水被救起心中有陰影，去年11月找教練惡補。「前兩天第一次嘗試海泳，只游10公尺就覺得好喘，覺得大海茫茫好可怕，試著沿著線游還游錯邊，超慌。」

「151」說，其實她沒有刻意給自己訂什麼目標，但每次完成一個「不可能的任務」都很感動。「我知道很難，也會怕，但只要一步一步去靠近夢想，就會發現，其實真的沒有想像中那麼困難。」

那接下來又想挑戰什麼呢？「下個月澎湖IRONMAN的鐵三角接力啊。」林彥君說：「牧師說，不要墮落在上帝給你的祝福裡，要勇於接受挑戰，我不想讓自己太沉溺於安逸的環境中，就想好好享受人生。」

「151」林彥君初鐵順利完賽。圖／XTERRA Taiwan提供
「151」林彥君初鐵順利完賽。圖／XTERRA Taiwan提供

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