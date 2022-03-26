高球／肇喜登峰巡迴賽開幕站─長華公開賽 詹世昌奪冠

總獎金台幣315萬元的2022TPGA台巡賽肇喜登峰巡迴賽開幕站─長華公開賽今天（26日）在高雄信誼球場進行最後一輪決賽，第三輪居首領先兩桿的的詹世昌穩紮穩打，打出低於標準桿一桿的71桿，以四輪總桿低於標準桿12桿的276桿，一桿之微，有驚無險地贏得冠軍及獎金台幣60萬元，與中國廬山國際高爾夫球會終身會員證一張（信誼球場提供），這也是他今年繼亞巡賽奪下一冠後的個人第二冠。

落後詹世昌兩桿的張緯綸，未發揮出更佳水準，最後打出70桿，以四輪低於標準11桿的277桿，一桿之差居亞，獲得獎金30萬元。劉嚴鴻奮力揮出69桿，四輪總桿低於標準桿10桿278桿，名列第三，得獎金16萬元。

業餘選手只有兩位晉級決賽，大崗山球場培訓的蘇晉弘後來居上，打出今天最低桿65桿，以四輪總桿282桿，力退領先前三輪的陳季群，贏得業餘組冠軍，並在職業榜並列第14名；且創下個人九洞最低桿紀錄30桿。陳季群四輪為284桿。

另外，劉嚴鴻以距洞112公分最近，贏得第四輪二桿近洞獎，獲得顧斯拉股份有限公司贊助THERAGUN 按摩槍乙只。

長華集團總裁黃嘉能頒獎時特別允諾，明年長華集團將繼續冠名贊助這場比賽，並且為冠軍選手加碼衛冕獎金，至少40至70萬元，獲得全場選手與觀眾一致喝采。

詹世昌賽後表示，今天諸桿如開球木桿丶鐵桿與推桿都發揮不差，打出八成水準，雖然鐵桿準度沒有很高，多未靠近洞口，而推桿也大多差些運氣，有五丶六個洞都是在洞口繞圈就是不進，全場只抓二鳥一柏忌，唯一柏忌還三推，18洞花了31推。

不過，他指出，因為自己比賽經驗多，加上剛自亞巡賽返台，隔離防疫期多日未練球，所以此賽以較輕鬆心態視之，「當做恢復練習賽。」前兩輪天候不佳，打得不盡理想，但第三輪在強風下卻打得非常順手，手感已恢復90%，反而取得領先。

詹世昌奪冠後特別感謝仰德集團丶台玻集團丶新豐球場與台北市大，還有老婆，他說：「出門比賽兩個半月，都是老婆一個人帶小孩，最辛苦的是她。」他一周後將赴泰國，繼續征戰亞巡賽。